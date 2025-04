Sonys nye TV-sortiment for 2025 satser tungt på QD-OLED

Sony har nå avduket sitt TV-sortiment for 2025, der nyhetene anføres av en Mark II-versjon av Bravia 8 OLED TV som bruker et QD OLED-panel. Andre nyheter inkluderer nybegynnermodeller med mini-LED og vanlig LED, samt et nytt tillegg til nybegynnerklassen for Sonys Bravia-projektorer.

Den nåværende Sony Bravia 8, en av fjorårets beste OLED TV-modeller, vil leve videre i Sonys 2025-serie, sammen med 77-tommeren Sony A95L, en 2023-modell som også har et QD OLED-panel. Flaggskipserien Sony Bravia 9 med mini-LED vil også bestå i 2025, det samme vil mellomsegmentet Bravia 5 med mini-LED og Bravia 3 med LED.

Den nye Bravia 5 mini-LED-serien vil inneholde en 98-tommers modell, som er Sonys første mini-LED-TV i ekstra stort format og erstatter den utgående Sony X90L, som også hadde et 98-tommers alternativ.

Priser og lanseringsdatoer for de nye modellene er ennå ikke kunngjort.

Bravia 8 II OLED

(Image credit: Sony)

Sony Bravia 8 II vil være tilgjengelig i 55- og 65-tommers versjoner og tilbyr ifølge Sony 150 % mer lysstyrke enn Bravia 8-serien, som bruker et standard W-OLED-panel. Sammenlignet med det forrige flaggskipet A95L skal de nye OLED-modellene være 125 % lysere.

Bravia 8 II bruker Sonys XR-prosessor sammen med XR Triluminos Max og XR Clear Image. Designet heter One Slate og har et tynnere chassis enn Bravia 8-modellene.

Lydmessig har Bravia 8 II Acoustic Surface Audio+, der transduktorer plassert bak skjermen gjør OLED-panelet til en høyttaler. Den har også Acoustic Center Sync, som gjør at TV-en kan brukes som en senterhøyttaler med kompatible Sony-høyttalersystemer. En annen nyhet er doble subwoofere, i stedet for én som i Bravia 8-serien.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Bravia 5 mini-LED

(Image credit: Sony)

Sony Bravia 5 er selskapets nye mini-LED-serie på inngangsnivå og kommer i 55-, 65-, 75-, 85- og 98-tommers størrelser, noe som gjør Bravia 5 til det største størrelsesalternativet i Sonys TV-serie for 2025. Disse modellene bruker XR-prosessoren og XR Backlight zone Master Drive-panelet opp til seks ganger flere dimmesoner i forhold til Sonys XL 9, ifølge Sony. De har også Studio Calibrated og IMAX Enhanced bildemodi.

På lydsiden har Bravia 5 Acoustic Multi-Audio, som bruker nye magnetiske diskanthøyttalere på venstre og høyre side av rammen, sammen med nedadrettede X-Balanced-høyttalere. Det er også Acoustic Center Sync som lar TV-en fungere som en senterhøyttaler med et kompatibelt Sony-system.

Bravia 2 II LED

(Image credit: Sony)

Sony Bravia 2 II er selskapets nye innstegsmodell i LED-klassen. Den har et LED-panel med X1 4K-prosessor, som tidligere ble brukt i Sonys flaggskipmodeller. Disse modellene leveres i størrelsene 43, 50, 55, 65 og 75 tommer og støtter Dolby Atmos og DTS:X.

Bravia Projector 7

(Image credit: Sony)

Sony Bravia Projector 7 är den nya instegsmodellen i företagets projektorutbud, som även inkluderar Bravia Projector 9 och Bravia Projector 8 – vårt premiumval för gaming i vår topplista över bästa 4K-projektorer.

Sony Bravia Projector 7 er den nye innstegsmodellen i selskapets projektorserie, som også inkluderer Bravia Projector 9 og Bravia Projector 8 – vårt førsteklasses valg for spill på topplisten vår over beste 4K-projektorer.

Projector 7 er en laserbasert 4K-projektor med 2200 lumen som tilbyr et mer kompakt og lett alternativ (12,7 kg) sammenlignet med de mer avanserte modellene i Bravia-serien.

Projector 7 har samme XR-projektorprosessor som finnes i de dyrere modellene, samt XR Deep Black for forbedret kontrast. Den egner seg også godt til gaming, takket være støtte for 4K 120 Hz på de doble HDMI-inngangene og Auto Low Latency Mode (ALLM).

En ny funksjon som får sin debut med Projector 7 er Aspect Ratio Scaling Mode, som gjør det mulig å enkelt bytte mellom 2.35:1 og 16:9 sideforhold uten å manuelt justere objektivet – bare trykk på en knapp på fjernkontrollen.