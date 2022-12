Best i test 65 tommer TV 2022

Included in this guide:

Best i test 65 tommer TV: Vi har funnet de beste modellene fra vår 65 tommer TV test.

Nå er store TVer såpass gode og relativt billige at selv vanlige familier plutselig kan få plass til en 65" TV i stua. Det er fortsatt en investering, men ikke på samme måte som store TVer pleide å være. Med økt kvalitet kommer bedre opplevelser, og nå har du TVer som gir deg nærmest perfekt fremstilling av serier, film, spill og sport.

De beste OLED TVene (Åpnes i ny fane) er nå på et nivå hvor selv de mest kresne blir fornøyd med bildekvalitet - og alle andre detaljer de fokuserer på. Gamere kan bruke TVene (Åpnes i ny fane) sine som enorme gamingskjermer for en enda mer spektakulær spillopplevelse. 65" er også størrelsen hvor den nyeste teknologien 8K (Åpnes i ny fane) kommer til sin rett.

Vi går gjennom de beste modellene vi har testet i ulike kategorier og prisklasser.

Best i test 65 tommer TV

(Image credit: LG)

1. LG OLED65C2 Beste 65" TV Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 65" Oppløsning: 4K Panel: OLED Smart TV: webOS HDR: HDR, HLG, Dolby Vision Grunner til å kjøpe + Nydelig bilde i 4K/HDR + Fire HDMI 2.1-porter + WebOS er fantastisk Grunner til ikke å kjøpe - Dårlig kabelhåndtering - Ikke støtte for HDR10+

LG C2 er den beste TVen for de aller fleste i 2022. Selv om forgjengeren LG C1 fremdeles er en ypperlig modell og LG G2 og Z2 byr på enda heftigere opplevelser enn C2, mener vi likevel at du får langt mer ytelse per krone med C2.

Blant forbedringene som er gjort i 2022 er den nye Alpha a9 Gen 5-prosessoren. Den er utviklet for å gjengi objekter tydeligere og håndtere dynamisk tonekartlegging bedre enn forgjengeren. Dessuten får du «virtuell surroundlyd», der TVen oppskalerer stereoinnhold til 7.1.2-kanals lyd. Selv om vi ikke helt lot oss overbevise av den virtuelle surroundlyden, er likevel den lydmessige ytelsen god. Med en rekke ulike lydmodi burde du finne en profil som passer smaken din.

I tillegg til disse forbedringene, kan C2 skilte med fire separate HDMI 2.1-porter – en arv fra C1. Dermed fungerer den utmerket i samspill med PS5 (Åpnes i ny fane), Xbox Series X (Åpnes i ny fane) og Xbox Series S (Åpnes i ny fane).

LG C2 er imidlertid ikke helt feilfri. Fargemetningen svekkes litt når du øker synsvinkelen sammenlignet med nye QD-OLED-modeller. LG støtter verken IMAX Enhanced eller HDR10+.

Man finner naturligvis også OLED-TVer med høyere oppløsning på markedet, som for eksempel LG Z2, der du får 8K, samt den nye, oppgraderte modellen LG G2, som byr på litt større lysstyrke. Men med tanke på prisen, er likevel dette den beste TVen på markedet i 2022.

(Image credit: Sony)

2. Sony XR X90K Beste 65" TV for gaming Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 65" Oppløsning: 4K Panel: QLED Smart TV: Google TV HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG specifications Screen Size 65-inch Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Dypt mørke og sterke farger + Gode HDMI 2.1 gaming funksjoner + Mye for pengene Grunner til ikke å kjøpe - Ikke like godt lys som hos mini-LED TVer - Bildet blir litt utydelig på sidene på avstand - Ikke så god fjernkontroll

Sony X90K gir deg mye for pengene, med fantastisk ytelse. TVen kommer med LED bakbelysning og lokal dimmekontroll, som gir deg veldig godt mørke. LCD-panelets kvanteprikksystem gir godt lys- og fargenivå, spesielt på en 65" skjerm.

Lysnivået er imidlertid ikke det beste på denne listen, ta en titt på Samsung 65QN900B for det beste på det området.

Video- og lydkvalitet er på topp, Google TV fungerer utmerket sammen med ATSC 3.0 tuneren.

Sony X90K gir deg gode gaming-funksjoner, inkludert to HDMI 2.1 porter og støtte for 4K/120 Hz, VRR og ALLM. TVen passer veldig bra for gaming generelt, men enda mer spesifikt for Playstation 5 der Auto HDR Tone Mapping og Auto Genre Picture Mode hjelper til med å optimalisere leveransen fra PS5-konsollen.

TVen fungerer også utmerket for film og sport.

(Image credit: Samsung)

3. Samsung 65BU8500 Beste billige 65 tommer TV Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 65" Oppløsning: 4K Panel: LCD LED Smart TV: Tizen HDR: HDR10, HLG Grunner til å kjøpe + Flotte 4K-bilder + Svært gode spesifikasjoner til denne prisen + Slank og ganske elegant Grunner til ikke å kjøpe - Begrenset oppskalering - Ganske hard og tynn lyd - Ingen Dolby Vision HDR

Samsung BU8500 er designet for å tilby den nyeste funksjonaliteten, diskret utseende og bunnsolid konstruksjon til en pris som de fleste av oss ikke vil protestere på. Under vår testing konkluderte vi med at Samsung absolutt har klart det med denne TVen.

Den har 4K HDR (men uten Dolby Vision), tre HDMI-innganger, stemmekontroll, to fjernkontroller og et Tizen-grensesnitt med alle appene du forventer til denne prisen. BU8500 er slankere og mer nedtonet enn mange flaggskip-TV-er som bare er noen få år gamle. Bildekvaliteten her er god, men kan åpenbart ikke konkurrere med de mest avanserte modellene på denne listen.

En av de få ulempene med Samsung BU8500 er at oppskaleringen er skuffende og mangelen på Dolby Vision HDR er fortsatt like irriterende her som den er med andre, dyrere Samsung-TVer.

Men totalt sett er Samsung BU8500 en svært flott TV med tanke på pris, spesifikasjoner og skjermstørrelsesforhold. Det gir deg omfattende støtte for smart-TV og flott 4K-bildekvalitet til en rimelig penge.

(Image credit: Sony)

4. Sony XR-A95K Beste 65" 4K TV for bildekvalitet når prisen ikke er et problem Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 65" Oppløsning: 4K Panel: OLED Smart TV:: Google TV HDR: : HDR10, HLG, Dolby Vision Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Fantastisk bildekvalitet + Suveren konstruksjonskvalitet og design + God lydkvalitet ved levering Grunner til ikke å kjøpe - Litt problemer med tilkoblingen - Ikke støtte for HDR10+ - Ikke så lyssterk som vi hadde håpet

Sony Bravia A95K QD-OLED TV er en fantastisk 4K-TV. Den er vakkert designet og kan skilte med høy lysstyrke HDR med ekstrem fargedybde, og den utnytter det innovative QD-OLED-panelet fullt ut.

Sony A95K er lyssterk til å være en OLED, med utrolig livlige farger. Den bur på usedvanlig dype og levende rødtoner og strålende grønne farger, og den er også veldig lyssterk. Bildeprosessoren får utrolig mye ut av dette nye kvanteprikkpanelet.

På mange måter er Sonys QD-OLED A95K forut for sin tid. Den er rett og slett forbløffende god. Den er også forbløffende dyr.

(Image credit: Samsung)

5. Samsung 65QN900B Den beste 65" TV med 8K Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 65" Oppløsning: 8K Panel: Neo QLED / Mini LED Smart TV: Tizen HDR: HDR10, HLG, HDR10+ specifications Screen Size 65-inch Condition Ny HDR HDR Read more ▼ Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Økt presisjon i bakgrunnsbelysningen + Glimrende farger + Innebygget Dolby Atmos Grunner til ikke å kjøpe - Mangler støtte for Dolby Vision - Det nye «Smart Hub» grensesnittet er et skritt i feil retning - Begrenset 8K-innhold

Mange opplever nok 8K som en overdrivelse. Vi er imidlertid ikke i tvil om at Samsung QN900B Neo QLED 8K TV representerer et nytt ytelsesnivå. Denne Mini LED-baserte modellen byr på fantastisk bildekvalitet, glimrende fargegjengivelse, flott lysstyrke, fabelaktig lyd og tunge svartnivåer. Alt dette får du i en enestående lekker innpakning.

Samsungs «Quantum» Mini LED-enheter er altså 1/40 så tykke som vanlige LED-pærer, noe som innebærer at tusenvis av mindre LED-enheter kan pakkes mye tettere sammen. Dette gir langt større presisjon i dimmesonene og svartnivåer det knapt er mulig å skille fra dem man får med OLED.

Med så små LED-enheter blir også lyslekkasjen fra lysere til mørkere områder vesentlig redusert. TV-en gjør dessuten bruk av Samsungs Multi-Intelligence AI-oppskalering, og kan dermed skape bilder som hele tiden ser bedre ut enn kilden.

Men hvorfor er ikke denne modellen helt øverst på listen? Med Samsungs 2022-modeller er det dessverre også kommet et nytt brukergrensesnitt kalt Smart Hub UI. Her møter du en overfylt Google TV-inspirert hjemmeskjerm som byr på en masse frustrasjon.

Man kan ikke lenger justere innstillinger og endre visningsmodus i farten. Nå må man gå helt ut av det man holder på med for å hente opp hjemmeskjermen (som er full av strømmetjenester og underholdningstilbud), navigere til en sidemeny og deretter skrolle nedover til en egen meny med innstillinger for å gjøre endringer som var langt enklere å komme til tidligere.

Det er ikke et kjempestort problem, men en god plattform er vesentlig om man skal erobre førsteplassen på denne listen.

(Image credit: Future)

6. Samsung 65S95B Beste 65" QD-OLED TV Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 65" Oppløsning: 4K Panel: QD-OLED Smart TV: Tizen HDR: HDR10, HLG, HDR10+ specifications Screen Size 65-inch Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Utrolig slank + Banebrytende bildekvalitet + Overraskende prisgunstig Grunner til ikke å kjøpe - Ikke støtte for Dolby Vision - Skuffende smartTV-grensesnitt - Innstillingene må justeres

Etter å ha snakket ned OLED i årevis, kom Samsung med sin egen OLED-TV. men dette er ingen vanlig OLED. Det er en kvanteprikk-OLED med fantastiske spesifikasjoner. Her får du Samsungs nyeste AI-drevne bildeprosessor, et omorganisert Tizen-system, det nyeste innen gamingegenskaper – og tross den slanke utformingen også et lydsystem med smart objektsporing.

QD-OLED-panelet serverer usedvanlig lys- og fargesterke bilder og leveres med Samsungs Neural Quantum Processor. Prosessoren bygger på mange nevrale nettverk for å optimalisere det som vises på skjermen. Den er god til å skalere opp HD-innhold til 4K, og det gir også en super HDR-ytelse. Denne TVen har støtte for alle de viktigste HDR-standardene – med unntak for Dolby Vision, dessverre.

Tizen-grensesnittet er greit nok, men vi mener Samsung har tatt et steg tilbake med denne utgaven av menyene. Hjem-skjermen virker litt overveldende, navigasjonen er til tider direkte merkelig og menyene er langsomme å navigere i når du nettopp har slått på TVen. Men uansett er dette en fantastisk OLED-TV, som er utrolig lyssterk, detaljert og flott.

(Image credit: LG)

7. LG OLED65G2 Nydelig TV med høy lysstyrke Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 65" Oppløsning: 4K Panel: OLED evo Smart TV: webOS HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+ specifications Screen Size 65-inch Screen Type OLED HDR HDR Read more ▼ Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Herlig lyssterk med livaktige bilder + Nydelig, førsteklasses design Grunner til ikke å kjøpe - Stativet koster ekstra - Ikke støtte for HDR10+

Hvis prisen ikke er noe du bekymrer deg over og du rett og slett bare vil ha den beste OLED-TVen (Åpnes i ny fane) på markedet, er det LG G2 du velger. OLED65G2 utnytter sin ekstra lysstyrke til å gjengi alle bilder, uansett kilde, enda flottere enn du har opplevd noen gang tidligere med OLED.

Selv om G2 OLED har «Gallery» i navnet, akkurat som forgjengerne GX og G1, ser den temmelig annerledes ut. Borte er den mørke rammen og de profilerte kantene. Nå har den fått en tolagseffekt der en svart bakre «plate» er litt mindre enn den tykkere frontdelen der skjermen ligger innfattet i sølvfarget metall.

Tilkoblingsmulighetene til G2 er utrolig gode. Alle de fire HDMI-portene kan håndtere HDMI 2.1-standardens maksimum på 48 Gbps. Dette betyr at gamere kan koble til både PS5 (Åpnes i ny fane), Xbox Series X (Åpnes i ny fane) og siste skrik innenfor PC-grafikk for å få ut fyldig 4K i 120 Hz, variable oppdateringsfrekvenser og automatisk lav latensmodus fra alle disse portene. Så har du fremdeles én ledig HDMI til en Blu-ray-spiller eller en strømmeboks.

Kjøleribben gir LGs OLED-TVer ekstra lysstyrke og fyldige og mer slagkraftige farger. Resultatet er en OLED-TV som er så overlegen at førsteplassen glipper med minst mulig margin. Det skyldes bare at prisen gjør den utilgjengelig for vanlige TV-tittere. Men for filmentusiaster er nok dette en tiltalende sak.

(Image credit: Sony)

8. Sony XR-65A90J Sony trapper opp OLED et hakk med A90J Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 65" Oppløsning: 4K Panel: OLED Smart TV: Google TV HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision specifications Screen Size 65-inch Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Solid lyd + Nytt og flott OS Grunner til ikke å kjøpe - Ikke akkurat billig - Mangler noen viktige egenskaper

Sony er ikke beskjedne når det gjelder prisen på nye A90J 4K TV med OLED, men vi mener likevel at ytelsen kan rettferdiggjøre den stive prisen.

Bildekvaliteten er, uansett kilde, omtrent så god den kan bli på en 4K-skjerm. Det gjelder alle bildets egenskaper, som bevegelseskontroll, kontrast, definering av kanter, detaljnivåer og hva du ellers kan tenke deg. Når du er nødt til å se innhold under 4K-oppløsning, er også oppskaleringen god.

Sony A90J utmerker seg enda mer når det gjelder lydkvaliteten. Det er fortsatt nyskapende og effektivt å benytte hele skjermflaten som høyttaler, og når dette støttes av to alminnelige basselementer, blir lyden enda fyldigere, mer direkte og rett og slett bedre en alle alternativer uten eksterne lydsystemer.

Her får du også et nytt og smart Google TV-grensesnitt, Sonys vanlige, solide konstruksjonskvalitet og flotte overflate, føtter man kan flytte for å få plass til en lydplanke og en veldesignet fjernkontroll. A90J har hele pakka, og hele pakka er vanligvis ikke billig.

Xbox Series X (Åpnes i ny fane)-brukere må være oppmerksomme på at det ikke er VRR-støtte, men man får 4K/120 Hz-kapasitet og automatisk lav latens-modus, som passer glimrende til PS5 (Åpnes i ny fane)-konsoller.

(Image credit: Hisense)

9. Hisense 65U8G Mye TV for pengene med UHD HDR Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 65" Oppløsning: 4K Panel: ULED Smart TV: Android TV HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+ specifications Screen Size 65-inch Grunner til å kjøpe + God bildekvalitet og kraftige farger + Har både Dolby Atmos og Dolby Vision HDR Grunner til ikke å kjøpe - Android TV-grensesnittet er langsomt - Ganske kjipt design

TV-modellen Hisense U8G er et perfekt eksempel på en billig TV saom på flere punkter yter like godt som mange dyrere TV-modeller. Dette er en smart Android-TV med klare og fargesterke bilder. Den har høy oppløsning (4K), samt både Dolby Atmos og Dolby Vision HDR, som er to store pluss. Støtten for Google Assistant er smidig implementert og appene er temmelig brukervennlige og enkle å finne frem til.

Noe som er mindre bra med Hisense U8G, er at denne TVen ikke er så tiltalende å se på. Designet er direkte kjedelig. Dessuten er gjerne TVer med Android ofte langsomme å navigere i, og det er også tilfellet med denne modellen. Men vil du ha god bildekvalitet til en rimelig penge, er dette en TV med få svake sider.

(Image credit: TCL)

10. TCL 6-Series 65R635 Det nye håpet for rimelige 4K-TVer Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 65" Oppløsning: 4K Panel: QLED Smart TV: Roku TV HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision Grunner til å kjøpe + Mini-LED bakbelysning + Lyssterk og fargerik HDR + Støtter Dolby Vision Grunner til ikke å kjøpe - Tap av detaljer i mørket - Begrensede innstillinger for bevegelse

Hvis du vasser i penger, ville du nok valgt et av de andre alternativene i denne oversikten. Men for de fleste av oss er ikke alltid det en reell mulighet. Dermed må vi se oss om etter rimeligere modeller

I de lavere prissjikt er TCL 6-Serien blant det aller beste du kan slå kloa i. Ytelsen per krone er suveren, og tross sine småfeil vil bildekvaliteten imponere deg – særlig med tanke på hva du faktisk betaler for den.

(Image credit: Samsung)

11. Samsung Q80B (65Q80B) En suveren 4K QLED TV Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 65" Oppløsning: 4K Panel: QLED Smart TV: Tizen HDR: HDR10, HDR10+, Hybrid Log Gamma Grunner til å kjøpe + Fantastisk bildekvalitet + Støtte for 4k 120Hz HDMI + Tizen Smart TV Grunner til ikke å kjøpe - Ingen Dolby Vision - Litt ujevn bakbelysning

Samsung Q80B en 4K QLED TV i mellomsegmentet. Den fungerer perfekt for vanlig TV-titting, men er også en adekvat gaming-TV.

Q80B er ikke like god Samsungs Mini Led Neo QLED-modeller, men det er fortsatt mye å sette pris på her.

Du får fire HFR (High Frame Rate) HDMI porter, et nyttig Game Bar brukergrensesnitt og gode funksjoner for smarthjem.

(Image credit: Sony)

12. Sony A80K (Sony XR-65A80K) Sonys OLED TV i mellomsegmentet leverer i toppklassen Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 65" Oppløsning: 4K Panel: OLED Smart TV: Google TV HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision specifications Screen Size 65-inch Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Dype svartnivåer og utrolig lysstyrke + Presise farger ved levering (Cinema mode) + Sterke gamingegenskaper med HDMI 2.1 Grunner til ikke å kjøpe - Litt svakere lysstyrke enn de beste OLED-modellene - Overdrevent enkel fjernkontroll uten bakgrunnsbelysning - Ikke støtte for HDR10+

Sony A80K er strategisk plassert i midten av Sonys OLED-rekke anno 2022. Ytelsen til A80K viste seg imidlertid å være svært god med tanke på prisen. Den er en verdig konkurrent til LGs C2-modeller.

Generelt er bildekvaliteten tilfredsstillende, men ikke helt i toppsjiktet når det gjelder OLED (Åpnes i ny fane). Denne modellen gir gode bilder i godt opplyste rom, og den er direkte fantastisk i rom der lyset er dempet.

A80K har et elegant design og et praktisk stativ. Til å være såpass slank, har denne TVen en imponerende lydmessig ytelse, takket være Sonys Acoustic Surface Audio+, der skjermen vibrerer for å skape lyd i selskap med to subwoofere nederst.

Gamere vil like A80K, med to HDMI 2.1-innganger som støtter 4K 120 Hz video, variabel oppdateringsfrekvens (VRR) og automatisk lav forsinkelse (ALLM).

Best i test 65 tommer TV: Spørsmål og svar

Hva er en 4K TV? En 4K TV er en TV med 4K-oppløsning, som innbærer at skjermen har 3840x2160 pixler (totalt 8,3 millioner pixler) som vises. En 4K-skjerm har flere pixler enn en HD- eller Full HD-skjerm og gir dermed bedre bilder med flere detaljer. 4K kan også kalles for Ultra HD.

Burde jeg kjøpe en 65" TV? Om du har råd: Ja. En større TV er ofte en bedre TV, ettersom den avanserte og kraftige teknologien får optimale arbeidsforhold med en stor skjerm. Prisene blir lavere ettersom flere modeller kommer på markedet, men det er fortsatt en betydelig investering.

Hva er 65 tommer i cm? 65 tommer = 165.1 cm. En tomme = 2.54 centimeter. Du finner en fin gjennomgang av konvertering mellom tommer og centimeter hos matematikk.maniacs.info (Åpnes i ny fane).

Hvor bred er en 65 tommer tv? 65 tommer TV = 132.08 cm bred. Du finner en glimrende konverterer på TV-skjerm størrelser hos kalkuler.com (Åpnes i ny fane)