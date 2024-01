Samsung kunngjør sin lydplanke-serie for 2024 pluss en subwoofer som fungerer som en bilderamme

CES 2024 har begynt, og Samsung har kunngjort sine audioprodukter for 2024. De omfatter en rekke lydplanker og en trådløs høyttaler kalt Music Frame, som fungerer som en bilderamme. Selv om vi ikke har offisielle priser, lanseringsdatoer eller regional tilgjengelighet for produkter, vil vi sannsynligvis høre mer i løpet av de kommende ukene.

Samsung sto bak noen av de beste lydplankene i 2023, men det kanskje mest spennende produktet fra denne kunngjøringen er Samsung Music Frame. Music Frame er et lignende konsept som Samsungs The Frame TV-er (en TV som kan vise kunstverk i stedet for en tom skjerm i standby-modus), og har som mål å servere musikk eller hjemmekinolyd diskret, med muligheten til å vise kunstverk mens du mottar lyd.

Music Frame kan brukes som en frittstående høyttaler, og den kan pares med kompatible Samsung TV-er og lydplanker for å fungere som en hovedhøyttaler eller en subwoofer. To kan til og med pares sammen for å fungere som surroundlydhøyttalere. Hver Music Frame har to diskanthøyttalere, to basshøyttalere og to mellomtoneelementer. Den gjør også bruk av Samsung Space Fit-teknologi som vil skreddersy lyden til miljøet høyttaleren befinner seg i.

Sammen med Music Frame avduket Samsung resten av lydutvalget for 2024, med lydplanke-flaggskipet Samsung HW-Q990D som arvtager til den fantastiske Samsung HW-Q990C, en av de beste Dolby Atmos-lydplankene som er tilgjengelige. Den har 11.1.4 kanaler (samme som Q990C), støtter trådløs Dolby Atmos, og kommer nå med 4K 120Hz passthrough for spillkonsoller, en egenskap Q990C manglet. Her er det også Party Play-modus, som får HW-Q990D til å avgi balansert lyd over hele systemet når du lytter til musikk, slik at alle får den samme opplevelsen.

Samsung kunngjorde også sitt utvalg av ultraslanke lydplanker, inkludert HW-S800D, som er designet for å komplimentere Samsungs slanke TV-er og har Space Fit Sound Pro for å tilpasse lyden til seerens omgivelser.

Samsung Music Frame (bildet) er et spennende konsept som bringer hjemmekinolyd i en ny retning. (Image credit: Samsung)

Samsung Music Frame – innovasjon eller gimmick?

Samsungs Frame TV-er har vist seg å være populære blant de som ønsker å integrere teknologien sin i rommets innredning. Ettersom flere strømmetjenester som Netflix og Disney Plus gjør Dolby Atmos-lyd tilgjengelig for flere mennesker, blir hjemmekinoopplevelsen stadig mer populær. Men det er mange som foretrekker å unngå store oppsett med klumpete høyttalere som tar plass, der det følger med en haug med kabler. Derfor tror vi Music Frame kan bli et populært alternativ.

Music Frame tilbyr et diskret lydalternativ for de som verdsetter design så vel som funksjonalitet. Vi vet at den har flere bruksområder og også er en Wi-Fi-høyttaler, så den skal kunne streame musikk med høyere kvalitet enn Bluetooth.

Hvis Music Frame ender opp med å bli omtrent som Samsungs The Frame TV-er, vil kunstvisningsmulighetene være dens primære funksjon. Samsung Frame TV-ene tjener et spesielt formål, men som TV-er er de generelt sett en dyrere versjon av Samsungs mellomklasse QLED-modeller, med kanskje til og med et svakere bilde. Hvis Music Frame følger i samme retning, blir den først og fremste en bilderamme og dernest en høyttaler.

Når det gjelder Samsungs lydplanke HW-Q990D, later det til at den vil videreføre den samme strålende ytelsen som vi har vennet oss til fra Samsungs flaggskip-lydplanker de siste årene. Vi gleder oss til å teste Q990D og se hva den er i stand til.

