Beste projektor 2021

I denne guiden har vi samlet de beste projektorene du kan kjøpe akkurat nå.

En projektor kan kanskje virke som en stor investering, men for mange film- og sportsentusiaster her det absolutt verdt det. Den største fordelen er kanskje at det blir mulig å se film og TV i stort format, uten å måtte fylle stua med en stort TV.

Utfordringen er å finne ut hvilken modell som passer for deg, og det er her vi kommer inn. Her har vi nemlig samlet de beste modellene vi har testet, og du finner projektorer fra alle de store merkene som LG, Optoma, BenQ, Anker og flere, og du finner også alternativer i ulike prisklasser og til ulike bruksområder.

De beste projektorene i 2021:

(Image credit: Samsung)

1. Samsung The Premiere Neste generasjons projisering i stua HDR10+ og 40 W lyd Fullverdig smartsystem En viss regnbueeffekt Operativsystemet kan være langsomt

Etter mer enn et tiår siden forrige hjemmekinoprojektor, har Samsung banet seg vei i markedet med projektoren The Premiere LSP9T.

Denne projektoren har svært kort projeksjonsavstand og utnytter en 4K HDR laserprojeksjon, der en trefarget laser eliminerer behovet for et fargefilter. Dette bidrar til at The Premieres 2800 lumen virkelig stråler. Bildene er slagkraftige og fargesterke, og Samsungs første introduksjon av HDR10+ kalibrerer bildene i kompatible TV-serier og filmer scene for scene.

Projektoren drar også nytte av full implementering av Samsungs operativsystem for smart-TV. Selv om det til tider går litt langsomt, er det utrolig å ha et slikt system på en projektor, der man ellers altfor ofte møter dårlig organiserte grensesnitt. De innebygde høyttalerne på 40 watt er også godt over gjennomsnittet.

Med et bilde på maksimalt 130 tommer, en mengde teknologi i toppklassen der flere elementer gjør sin verdensdebut her, samt et TV-operativsystem som fikser vår fremste innvending mot de øvrige projektorene, er Samsungs The Premiere et overlegent førstevalg som hjemmekinoprojektor.

Og den koster. Normal pris i Norge ligger på rundt 65 000 kroner. Men har du råd, er det liten tvil som at dette er en fantastisk projektor. For alle andre, finnes det mye annet font å velge mellom.

Les vår test av: Samsung The Premiere

(Image credit: LG)

2. LG CineBeam HU80KSW En 4K HDR-projektor som rommer et helt nytt kinosystem. 27 523 kr Les mer hos ComputerSalg En ekte alt-i-ett-løsning 4K HDR-gjengivelsen er mer enn god nok Trenger eksterne høyttalere for god lydgjengivelse

Er du ute etter en projektor fra øverste hylle? LG CineBeam HU80KSW byr på en glassklar 4K HDR-gjengivelse. Og dette alt-i-ett-systemet er langt mer kompakt enn en gjennomsnittlig smart-TV. Fargepaletten er nok litt mer nøytral enn den de livligste projektorene har å by på, men den helhetlige pakken og den gode kvaliteten er det vanskelig å slå.

Alt fra høyttalere til strømtilkoblingen er integrert i selve projektoren, noe som gir deg et ryddig og veldesignet produkt det er utrolig enkelt å flytte til andre steder i boligen. Selv om den har fysiske utganger for eksterne mediaavspillere, kan den integrerte smartplattformen til LG gi deg strømming via den appen du måtte foretrekke.

Denne CineBeam-modellen kan skilte med imponerende 2500 lumen, og du skal kunne holde det gående i 20 000 timer før bildekvaliteten begynner å svekkes. Med Harman Kardon-høyttalerne gir deg en grunnleggende god lydkvalitet (selv om den vil blekne mot en dedikert lydplanke).

Prisen ligger på i underkant av 30 000 kroner, men dette er en projektor som er verdt prisen.

Les hele vår test av LG CineBeam HU80KSW

(Image credit: Epson)

3. Epson EH-TW9400 Glimrende hjemmekinoprojektor til en god pris Projeksjonsystem: Lampe | Oppløsning: 4K (oppskalert) | Lysstyrke: 2600 lumen | Videoinnganger: 2x HDMI, 1x VGA, 2x USB, 1x 12V, 1x LAN, 1x RS232C | Mål: 520 x 450 x 193 mm 38 387 kr Les mer hos CDON Glimrende fargereproduksjon Motorisert linsekontroll Sort kunne været mørkere Bevegelser kunne vært bedre

Epson EH-TW9400 er en fantastisk hjemmekinoprojektor. Du får ikke laserprojeksjonen til modellen over, men denne lampemodellen imponerer likevel stort.

Vi har gitt den fem stjerner på grunn av den glimrende fargereproduksjonen, HDR-støtte og lysstyrke på 2600 lumen, som til sammen gir fargesterke og levende bilder. Den støtter ikke full 4K, men selv oppskalert materiale ser veldig bra ut med naturlig hudtoner og imponerende detaljrikdom i skygger. Sortdybden kunne vært større og bevegelser kunne vært jevnere, men det er bare pirking i det store og det hele.

Les hele vår test av Epson EH-TW9400

(Image credit: TechRadar)

4. BenQ TK850 En ekstremt lyssterk HDR-projektor Projeksjonssystem: DLP | Oppløsning: 4K | Lysstyrke: 3000 lumen | Videoinnganger: 2x HDMI, 1x SPDIF, 1x AUX In, 2x USB | Mål: 380 x 127 x 263 mm 19 457 kr Les mer hos ComputerSalg Støtter 4K og HDR Ekstremt lyssterkt bilde Ingen streaming-apper Litt viftestøy

BenQ TK850 er en 4K-projektor ment for stuebruk, med kraftig lyd, lysstyrke på 300 lumen, og et spesielt fokus på å levere sportsendinger på en god måte.

Vi har omtalt BenQs projekter i positive ordlag også tidligere, inkludert BenQ HT3550 som kom i fjor, men TK850 leverer enda bedre med eksepsjonell HDR, bevegelsesutjevning og kontrastforbedrende sport-modus. Dermed er TK850 kanskje den beste BenQ-projektoren vi noen gang har prøvd, og spesielt fordi den øker lysstyrken kraftig sammenlignet med HT3550 og også fordi den har fått mulighet til å justere høyden på bildet.

Den kraftige lysstyrken på 3000 lumen gjør at TK850 fungerer fint selv i dagslys, og det gjør den til en favoritt for oss.

Det må leve med litt støy i mørke områder og det er litt skuffende at den ikke er utstyrt med innebygde strømme-apper, men utover det er TK850 en glimrende projektor til alle hjem.

Les hele vår test av BenQ TK850

(Image credit: Future)

5. Anker Nebula Capsule II En liten hjemmekinoprojektor av høy kvalitet 6 754,41 kr Les mer hos Mackabler.no Integrert Android-TV HDMI-inngang i fullformat Lysstyrken kunne vært bedre Netflix må lastes inn parallelt

Noen projektorer er skapt med tanke på bærbarhet, og få er bedre egnet til dette enn Anker Nebula Capsule II Mini-projektor.

Projektoren har omtrent samme størrelse og form som en colaboks, og ser mer ut som en batterienhet for audiovisuelt utstyr enn som en komplett projektor. Men utseendet kan bedra. Capsule II er svært kompetent med tanke på størrelsen. Den gir deg en HD-oppløsning på 720p og god lydavspilling. Den er en markant oppgradering fra 2018-modellen Anker Nebula Mars II, selv om den ikke kan konkurrere med de dyrere HDR-modellene i denne oversikten.

Men tanke på den beskjedne størrelsen var vi overrasket over å finne en HDMI-inngang i full størrelse, i tillegg til en USB-inngang og en ladeinngang av USB-C-typen. Dermed kan du lade projektoren samtidig som du er tilkoblet en strømmepinne som for eksempel Roku Express eller Amazon Fire TV Stick.

Her kan du også gjøre bruk av 3600 apper, som alle er integrert i smartplattformen Android TV. Men på grunn av noen sertifiseringsvanskeligheter omkring Netflix får du ikke direkte tilgang til verdens største TV-strømmetjeneste uten å koble til en ekstern enhet som kan gjøre jobben.

Les hele vår test av Anker Nebula Capsule II

(Image credit: Optoma)

6. Optoma CinemaX P2 En superlyssterk 4K/HDR-projektor med flott lyd Projeksjonssystem: Laser | Oppløsning: 3840 x 2160 | Lysstyrke: 3000 lumen | Videoinnganger: HDMI x 3 | Mål: 576 x 383 x 130 mm 33 995 kr Les mer hos Komplett Opptil 120-tommers projiseringsflate Glimrende lyd Enkel og utdatert programvare Ikke like lyssterk som forgjengeren

Optoma CinemaX P2 tar seg svært godt ut, og det er det ikke ofte du kan si om en projektor. Den har en elegant matt hvit overflate, med en komplimentær rist i grått tekstil, og ser kledelig moteriktig ut.

Den er bygget opp rundt en DLP 4K-enhet med én enkelt prosessor knyttet til en laserlysmotor. Dette gir sylskarpe og fargesterke bilder, men samtidig er den litt mindre lyssterk enn forgjengeren.

Dette kompenseres med at P2s lyd er førsteklasses. Alle driverne har sin egen 10 watts digitale forsterkermodul, som tilsammen gir 40 watts lydeffekt. Med samme kraft som en stor Bluetooth-høyttaler er lyden mer enn sterk nok til å skjule motorduren, som ligger på lave 26 dB.

Dette er ikke en projektor for filmkjennere, men for de fleste av oss er den en praktisk projektor med en fantastisk lydgjengivelse.

Les vår test av Optoma CinemaX P2