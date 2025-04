Motorolas nye billigtelefon gir mye for pengene – og føles som en tøyveske

Motorola har avduket Motorola Edge 60 Fusion, med en unik, lerretslignende struktur på en modell

En talsperson for Motorola fortalte TechRadar om en «verdenspremiere» innen skjermteknologi i den nye telefonen

Edge 60 Fusion er ute nå og koster 4 490 kroner

Motorola har nå lansert Motorola Edge 60 Fusion, som i en av sine versjoner leveres med en overflate som føles som lerretsstoff, samt det selskapet kaller «verdens første quad-curve edge screen».

Edge 60 Fusion har en 6,67-tommers firkantet skjerm og fortsetter samarbeidet med Pantone ved å tilby en fargeprofil validert av fargeeksperten.

Med en startpris på 4 490 kroner tar Edge 60 Fusion plass som Motorolas nye budsjettmodell – og vi venter at Edge 60 Pro, som vi nylig meldte rykter om, snart vil dukke opp som et komplement.

Bortsett fra den påståtte «verdenspremieren» innen skjermteknologi (mer om det nedenfor), er det sannsynligvis designet og byggekvaliteten som vil tiltrekke seg mest oppmerksomhet.

Motorola har også samarbeidet med Pantone om fargevalgene, som består av tre stilige nyanser: Pantone Zephyr, Pantone Slipstream og Pantone Amazonite – eller rosa, blå og turkis, sagt med enklere ord.

Modellene i Zephyr og Slipstream er kledd i et mykt vegansk skinn, mens Amazonite-versjonen har et syntetisk materiale som etterligner følelsen av lerretsstoff. Hvis du noen gang har ønsket at telefonen din skal føles som en tøyveske – så har Motorola laget en til deg.

Det unike materialet påvirker imidlertid ikke holdbarheten – telefonen har en IP69-klassifisering, som er høyest mulig for støv- og vannbestandighet.

På innsiden finner man mellomklasseprosessoren MediaTek Dimensity 7300 sammen med 8 GB RAM – noe som skal gi tilstrekkelig ytelse i forhold til prisen. Telefonen har opptil 256 GB lagringsplass, noe som gir god plass til bilder og videoer tatt med det doble kameraet.

Hovedkameraet er på 50 MP og har optisk bildestabilisering, mens det andre er et ultravidvinkelkamera som også kan brukes til makrobilder, med en nærgrense på 3 cm.

Flere programvaremodi for fotografering – noen drevet av Motorolas egne Moto AI-verktøy – gir ekstra fleksibilitet, for eksempel gjennom modi som Action Shot og Adaptive Stabilization.

Moto AI-suiten dukker også opp andre steder i programvaren, med funksjoner som er i ferd med å bli standard i moderne telefoner – som stemmetranskripsjon, hjelp til å ta notater og bildegenerering.

«Verdens første»?

Vi mottok en Edge 60 Fusion for testing, og selv om skjermens kvalitet og lette konstruksjon er imponerende, er det vanskeligere å forstå hva som gjør skjermen til en «verdenspremiere».

En talsperson for Motorola sa til TechRadar: «I en verdenspremiere er vi glade for å lansere Motorola Edge 60 Fusion med fire kurver for våre teknologikyndige fans. Ikke bare har enheten blitt designet med Pantone-validerte farger – den unike skjermen med full kurve blander seg sømløst med baksiden.

Det som skiller enheten fra konkurrentene er konseptet endeløs kant, der avrundingen av skjermen er mer intens og tydelig, og sveiper seg over kantene for å skape en fossefalleffekt for å gi en mer oppslukende opplevelse.»

Skjermen sveiper riktignok over i alle retninger, men mest over langsidene. Vi har brukt andre telefoner med avrundede skjermer hele veien – som Oppo Find X8 Pro – og mens Motorolas langsider har mer markante kurver, er det ikke like tydelig på toppen og bunnen.

Uansett ser det ut til at Edge 60 Fusion gir nok valuta for pengene til at vi kan la være å stole på tvilsomme «verdenspremiere»-påstander – og vi kan definitivt se for oss at den kommer på topplisten vår over de beste billige mobilene.