Test av Motorola Edge 70 – den ultratynne mobilen som ikke går på bekostning av batteritiden
Enkel å bruke med én hånd
Gjennom årene har ultratynne smarttelefoner ofte hatt de samme problemene: stilige, lette – men vanskelige å leve med. Små batterier, varmeutvikling og en følelse av skjørhet har vært prisen for designet. Motorola Edge 70 går i en annen retning. Den kombinerer en ekstremt tynn profil med batteritid som faktisk holder til daglig bruk.
Vi brukte den som hovedtelefon i flere uker – til jobb, sosiale medier, bilder, strømming og lett gaming – for å se om den ville fungere uten at det måtte gå på bekostning av noe …
