Motorola Edge 70 — den ultratynne mobilen som ikke ofrer batteritiden (og det betyr faktisk noe)

Edge 70 skiller seg ut fra første øyeblikk du plukker den opp.

(Foto: TestPlanet)

I årevis har ultratynne mobiler hatt den samme svakheten: De så flotte ut, føltes lette … og var slitsomme å leve med. Små batterier, unødvendig varme og den konstante følelsen av at du måtte håndtere dem med ekstra forsiktighet. Motorola Edge 70 kommer med en annen idé: å bevise at et slankt design ikke trenger medføre kompromisser i batteritid eller brukervennlighet i den virkelige verden.

Vi brukte den i flere uker som vår hovedtelefon – jobb, multimedia, bilder, sosiale medier og underholdning – for å svare på ett enkelt spørsmål: er det verdt å velge en tynn telefon hvis du ikke vil endre dine daglige vaner? –

