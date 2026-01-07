Motorola Razr Fold er stort sett et mysterium, men den overgår allerede Samsung Galaxy Fold 7 på én viktig måte

Motorola avslører Razr Fold

8,1-tommers innvendig skjerm og en 6,6-tommers dekselskjerm

5 kameraer, inkludert et 20 MP innvendig frontkamera

Motorola ble kanskje oppmuntret av den varme mottakelsen av Razr Ultra, og utvider serien sin (både i antall og fysisk) med en helt ny Motorola Razr Fold.

Razr Fold, som ble annonsert på CES 2026 i Las Vegas, bringer Motorola inn i territoriet for sammenleggbare nettbrett, men med sin signaturstil og noen fotografiske triks de lærte fra den imponerende Razr Ultra. Den er også en av de større brettbare mobiltelefonene, med en 8,1-tommers skjerm utfoldet og en 6,6-tommers dekselskjerm.

Det er ikke mange detaljer om disse skjermene utover størrelsen, selv om Motorola lister opp den store, fleksible skjermen som LPTO, noe som burde bety at den vil tilby en variabel oppdateringsfrekvens som kan variere fra 1 Hz til 120 Hz, og i så fall vil gi den et solid konkurransefortrinn sammenlignet med hovedskjermen til Samsung Galaxy Z Fold 7.

Et område der Motorola Razr Fold allerede er klar til å overgå hovedkonkurrentene, er innen kreativitet. Den nye enheten vil støtte Moto Pen Ultra-inngang og håndflateavvisning. Selv om Motorola ikke har bekreftet dette, vil det indikere et digitaliseringslag, noe Samsung mistet på sin nå ultratynne Z Fold 7.

Kameraene høres også ganske imponerende ut. Det er fem totalt, inkludert et 50 MP ultravidvinkelkamera som også støtter makrofotografering, et 3x optisk zoom på 50 MP og et 50 MP hovedvidvinkelkamera.

Motorola tøyer også grensene litt for de resterende kameraene. Det er et internt 20 MP-kamera på hovedskjermen (dobbelt så mye som Samsung tilbyr på Z Fold 7) og et kraftig 32 MP-selfiekamera på forsiden.

Vi var imponert over Razr Ultras fotografiske muligheter, så vi forventer gode ting fra disse objektivene. Vi vet at kameraene vil støtte Dolby Vision-videoopptak.

Detaljer om ting som prosessor, RAM, faktisk størrelse og vekt er knappe etter det (forutsatt at bildene viser en relativt tynn enhet). Motorola lover å levere flere detaljer, som pris, i de kommende månedene.

Det er noen lovende nyheter på programvarefronten, som AI på enheten, multitasking, adaptive grensesnitt og nyttige funksjoner som «Catch me up».

Det vil være et par Pantone-inspirerte fargevalg: Blackened Blue og Lily White.

Likevel vil vi ha spørsmål, som hvorfor er kameraforstørrelsen så stor (selv om vi antar at den er for å støtte alle disse kameraene med høy megapiksel)? Og vil Razr Fold også ha den kraftige Qualcomm Snapdragon 8 Elite?