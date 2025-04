Lekkede spesifikasjoner for Motorola Razr 60 Ultra kan ha avslørt alt om Motorolas neste brettbare telefon

Razr Plus 2024 ble avduket av Motorola i juni 2024.

Komplett liste over spesifikasjoner for Motorola Razr 60 Ultra er lekket

Vi vet nå at telefonen offisielt vil bli lansert 24. april.

En rekke gode oppgraderinger ser ut til å være på vei til denne brettbare modellen

Vi er mer enn klare for en oppfølger til Motorola Razr 50 Ultra, og nå har vi fått et klarere bilde av hva Motorola Razr 60 Ultra vil tilby – takket være en omfattende lekkasje av spesifikasjonene for den brettbare flip-modellen.

Spesifikasjonene er publisert av 91mobiles og den velkjente tipseren @OnLeaks og legger til Motorolas tidligere bekreftelse på at telefonen vil bli avduket torsdag 24. april.

Det ser ut til at vi får ganske mange oppgraderinger: en Snapdragon 8 Elite-brikke (opp fra Snapdragon 8s Gen 3), 16 GB RAM (opp fra 12 GB), og et batteri på 4 700 mAh (opp fra 4 000 mAh), med raskere lading både kablet og trådløst sammenlignet med tidligere.

Hovedskjermen forventes å få en liten økning i størrelse fra 6,9 tommer til 7 tommer, men den ytre skjermen ser ut til å holde seg i samme størrelse, det vil si 4 tommer. Det høres også ut som vi får mer lagringsplass – 512 GB i stedet for 256 GB.

Kameraer og dimensjoner

Den nye modellen kan bli litt tykkere enn den nåværende modellen, vist her. (Image credit: Philip Berne / Future)

Når det kommer til kameraer, indikerer lekkasjen at den forrige kombinasjonen av et 50 MP vidvinkelkamera + 50 MP telefoto (2x zoom) er erstattet av et 50 MP vidvinkelkamera + 50 MP ultravidvinkelkamera – altså mindre zoom, men med muligheten til å få plass til mer i bildet.

Hvis denne informasjonen er korrekt, vil Motorola Razr 60 Ultra bli litt høyere, tykkere og tyngre enn forgjengeren, men forskjellen sies å bli marginal. Totalt sett virker dette som en respektabel oppgradering fra år til år – men som alltid vil prisen spille en avgjørende rolle.

Vi har hørt mange lekkasjer og rykter i forkant av den offisielle lanseringen senere denne måneden. For bare noen dager siden dukket også testresultater for den brettbare telefonen opp på nettet, som også pekte på prosessor- og minneoppgraderinger.

Det er sannsynlig at en vanlig Razr 2025-modell vil bli avduket samtidig med Motorola Razr 60 Ultra. Vi ser også frem til lanseringen av Samsung Galaxy Z Flip 7, som forventes å dukke opp en gang i juli.