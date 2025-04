Motorola Razr 60 Ultra: se han filtrado las especificaciones de la renovación de uno de los mejores plegables tipo concha del mercado

Estamos más que preparados para el sucesor del Motorola Razr 50 Ultra de 2024, y ahora tenemos una mejor idea de lo que traerá consigo el Motorola Razr 60 Ultra de este 2025 gracias a una extensa filtración de las especificaciones del plegable.

Las especificaciones han sido publicadas por 91mobiles junto con el conocido filtrador @OnLeaks, y se suman al anuncio oficial de Motorola de que este plegable se presentará el jueves 24 de abril. Por cierto, a modo curiosidad, el móvil se conocerá como Motorola Razr 60 Ultra en España y en casi todo el mundo, mientras que en EEUU se llamará Motorola Razr Plus 2025.

Parece que nos esperan mejoras considerables: un procesador Snapdragon 8 Elite (frente al Snapdragon 8s Gen 3), 16GB de RAM (frente a 12GB) y una batería de 4.700mAh (frente a 4.000mAh), con mejores velocidades de carga por cable e inalámbrica que antes.

