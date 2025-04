Läckta specifikationer för Motorola Razr 60 Ultra kan ha avslöjat allt om Motorolas nästa vikbara mobil

Vi är mer än redo för en uppföljare till Motorola Razr 50 Ultra och nu har vi fått en tydligare bild av vad Motorola Razr 60 Ultra kommer att bjuda på – tack vare en omfattande läcka av specifikationerna för den vikbara modellen i flipformat.

Specifikationerna har publicerats av 91mobiles och den välkända läckan @OnLeaks och lägger sig till Motorolas tidigare bekräftelse om att telefonen ska presenteras torsdagen den 24 april.

Det ser ut som att vi får en hel del uppgraderingar: ett Snapdragon 8 Elite-chip (upp från Snapdragon 8s Gen 3), 16 GB RAM (jämfört med 12 GB) och ett batteri på 4 700 mAh (jämfört med 4 000 mAh), med snabbare laddning både med och utan sladd jämfört med tidigare.

