Motorola Signature är en snygg och tålig rival till Samsung Galaxy S25 med en stor svaghet

Motorola har presenterat Motorola Signature

Den här flaggskeppstelefonen är prissatt mellan Samsung Galaxy S25 och Galaxy S25 Plus

Den har ett gäng högklassiga specifikationer men chippet är en besvikelse

De senaste åren har alternativen varit begränsade om man velat ha en riktigt påkostad Motorola-telefon eftersom fokus legat på vikbara modeller men nu är företaget tillbaka med ett flaggskepp som inte är vikbart kallat Motorola Signature.

Detta är den första modellen i en ny serie och den har mycket som talar för sig inklusive fyra kameror på 50 MP bestående av huvudkamera på 50 MP ultravidvinkelkamera på 50 MP selfiekamera på 50 MP samt telefotokamera på 50 MP med 3x optisk zoom. Den har även en 6,8-tumsskärm i 1264 x 2780 med AMOLED-panel 165 Hz uppdateringsfrekvens samt upp till 6 200 nits i ljusstyrka där de två sistnämnda specifikationerna är högre än på de flesta telefoner.

Utöver detta finns ett batteri på 5 200 mAh med 90 W trådbunden laddning samt 50 W trådlös laddning 512 GB lagring 12 GB RAM samt ett Snapdragon 8 Gen 5-chipset.

På det stora hela matchar eller överträffar dessa specifikationer även de dyraste konkurrenterna och det finns mer därtill. Telefonen har en stilren premiumdesign och är slimmad med en tjocklek på 6,99 mm men samtidigt mycket tålig tack vare IP68- och IP69-klassning för damm och vatten skydd av Gorilla Glass Victus 2 samt tålighet i militärklass.

(Image credit: Motorola)

Inte det bästa chippet

Motorola Signature kommer också med löftet om upp till sju års Android-operativsystem och säkerhetsuppdateringar. Så vad är haken? Trots att den prismässigt placerar sig mellan Samsung Galaxy S25 och Samsung Galaxy S25 Plus använder den bara ett Snapdragon 8 Gen 5-chipset.

Detta är inte företagets toppchipset eftersom Snapdragon 8 Elite Gen 5 som finns i exempelvis OnePlus 15 och sannolikt kommer att användas i Samsung Galaxy S26-serien presterar avsevärt bättre.

Tester antyder att prestandan i Snapdragon 8 Gen 5 ligger ungefär i nivå med Snapdragon 8 Elite i Samsung Galaxy S25-serien men vi hade väntat oss mer med tanke på priset särskilt då S26-serien sannolikt lanseras snart.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Med tanke på alla andra specifikationer som erbjuds här kan Motorola Signature ändå visa sig vara en övertygande telefon. Vi återkommer när vi har testat den fullt ut men om du vill köpa den får du vänta eftersom det ännu inte finns något bekräftat lanseringsdatum.