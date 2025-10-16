Motorola gör en supertunn telefon – och det kan faktiskt vara en stor grej

Motorola har avslöjat Moto X70 Air

En supertunn telefon som ska konkurrera med iPhone Air och Samsung Galaxy S25 Edge

Telefonen är mindre än 6 mm tjock och väntas lanseras i Europa som Edge 70

Motorola har nu visat upp Moto X70 Air, en supertunn telefon som uppenbart är framtagen för att konkurrera med iPhone Air och Samsung Galaxy S25 Edge.

Enligt The Verge är telefonen mindre än 6 mm tjock, även om exakta mått ännu inte är bekräftade. Det gör den inte till Motorolas tunnaste telefon någonsin – den modulära Moto Z från 2017 var bara 5,19 mm tjock utan tillbehör.

Telefonen förväntas lanseras i Europa som Motorola Edge 70, men det är ännu oklart vilka länder som inkluderas. På Motorolas hemsida står det att “något nytt är på väg” den 5 november, men det är oklart om detta syftar på lanseringsdatumet eller bara ett officiellt tillkännagivande. Sajten innehåller även ett quiz som låter användare få tillgång till ett förhandserbjudande.

Förutom den tunna designen och en 6,7-tumsskärm, kommer X70 Air med ett förvånansvärt stort batteri. Motorola har utrustat telefonen med ett 4 800 mAh-batteri, vilket inte ligger långt efter kapaciteten hos större flaggskepp som iPhone 17 Pro Max.

Som jämförelse har Samsung Galaxy S25 Edge ett 3 800 mAh-batteri, och enligt GSMArena ligger iPhone Air på 3 149 mAh – X70 Air överträffar båda med god marginal.

Utifrån Motorolas produktbilder ser det ut som att telefonen har tre linser, men en av dem är gråmarkerad – vilket tyder på att telefonen kan ha två vanliga kameror samt en extra djup- eller färgsensor. Kameramodulen är kvadratisk med rundade hörn och kompletteras av en blixtmodul.

Telefonen har dessutom IP68- och IP69-klassning, vilket innebär att den både är dammtät och tål att sänkas ner i vatten.

Något pris för Motorola X70 Air/Edge 70 finns ännu inte, men oavsett prislapp tror vi att detta är ett viktigt steg för hela branschen – och här är varför.

Tidigt tecken på en branchförändring

Tidigare i år skrev vi att Samsung Galaxy S25 Edge skulle kunna inleda en ny era av tunna och lätta telefoner, där de riktigt kraftfulla Pro-modellerna kan fokusera mer på prestanda utan att behöva kompromissa med design eller ergonomi.

Det verkar som att ingenjörerna på Apple haft samma tanke, för det var exakt vad vi såg i den nya iPhone 17-serien: den tunna iPhone Air och de nya iPhone 17 Pro och Pro Max med sina stora kameramoduler.

Men när teknikjättarna experimenterar räcker det inte för att förändra hur vi använder teknik till vardags – nya idéer måste spridas till mindre och mer tillgängliga varumärken för att verkligen få fäste.

Det är just därför Motorola X70 Air är så spännande. För oss tyder den på att resten av branschen börjar inse potentialen i supertunna telefoner – inte bara ur ett designperspektiv, utan även för den portabilitet de erbjuder. Om det stämmer lär vi få se fler tunna telefoner från andra tillverkare redan nästa år, drivet av press både från premium- och mellansegmentet.

Tills dess kan du läsa våra recensioner av iPhone Air och Samsung Galaxy S25 Edge för att få en känsla av hur det faktiskt är att använda en supertunn telefon.