Förbeställ Motorolas nya Razr Fold, så får du en biljett säkrad till fotbolls VM på köpet

Är du sugen på att dra till fotbolls VM? Köp en ny telefon så får du en biljett säkrad!

Motorola Razr Fold släpps för förhandsbokning hos Tre i Sverige

Begränsad FIFA World Cup-utgåva inkluderar en biljett till en VM-match

Pris i Sverige ligger på 27 990 kronor med säljstart den 4 maj

Motorola har öppnat förhandsbokningen av sin nya vikbara telefon Motorola Razr Fold och i samband med lanseringen släpper de även en exklusiv specialversion kopplad till FIFA World Cup 2026.

Den begränsade upplagan ingår i FIFA World Cup 26 Collection och har en design med tydliga VM-influenser samt en 24 karats guldpläterad finish. Den kanske mest uppmärksammade detaljen är dock att köpare som förhandsbokar modellen får garanterad tillgång till en matchupplevelse under fotbolls-VM 2026, med möjlighet att välja match i mån av tillgänglighet.

Denna specialutgåva har tagits fram eftersom Motorola är officiell telefonpartner till turneringen och som tidigare nämnt kommer den enbart att finnas tillgänglig i ett begränsat antal exemplar, så det är först till kvarn som gäller.

Den finns tillgänglig att förhandsboka nu fram till den 3 mars, exklusivt hos Tre. Priset ligger på 27 990 kronor, alternativt 699 kronor per månad i 48 månader. Officiellt säljstart är den 4 mars.

Kraftfull och mångsidig

Motorola Razr Fold ser ut att vara en kraftfull telefon som drivs av Snapdragon 8 Gen 5-plattformen, som bör vara mer än tillräckligt för både vardags- och AI-drivna arbetsbelastningar.

Telefonen levereras också med en Moto Pen Ultra-stylus, som låter dig använda den vikbara skärmen som en flexibel arbetsyta. Den stöder tryckkänslighet, lutningsigenkänning och möjligheten att ta anteckningar sömlöst mellan olika enheter.

Motorola säger även att telefonen sätter en ny standard för mobilfotografi i vikbara telefoner och pekar på att modellen fått DXOMARK Gold Label för kameran. Företaget lyfter dessutom fram förbättrad batteritid och snabb laddning, något som ofta varit en svag punkt för vikbara telefoner.

Du kan beställa telefonen och säkra VM-biljetten här.