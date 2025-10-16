Google Pixel 10 Pro Fold misslyckades katastrofalt i hållbarhetstest

Batteriet i Pixel 10 Pro Fold började ryka under testet

Telefonen sprack vid en svag antennlinje

Misslyckades med att visa upp den utlovade dammtåligheten

Google Pixel 10 Pro Fold marknadsförs som en tålig telefon. Det är den första vikbara modellen med IP68-klassning för damm- och vattentålighet, och Google hävdar att den ska klara upp till tio år av vikningar. Men trots dessa påståenden har den nya vikbara telefonen just visat sig prestera extremt dåligt i ett hållbarhetstest.

YouTubern JerryRigEverything har utsatt Pixel 10 Pro Fold för sina sedvanliga tester – och när han försökte böja telefonen gick den av längs en av dess antennlinjer. Än värre blev det när han rätade ut den igen – då började batteriet ryka så kraftigt att brandlarmet utlöstes.

Under nästan ett decennium av tester med i princip alla stora mobilmodeller är detta första gången en telefon faktiskt gått upp i rök för JerryRigEverything. Även om han inte hade räknat med att batteriet skulle fatta eld, var han inte förvånad över den svaga punkten vid antennlinjen, eftersom de två tidigare vikbara Pixel-modellerna hade exakt samma svaga punkt – något Google uppenbarligen inte har åtgärdat.

MY PIXEL 10 PRO FOLD EXPLODED -- CAUGHT LIVE ON CAMERA! - YouTube Watch On

Ett av de värsta resultaten någonsin

JerryRigEverything beskrev resultatet som ett ”katastrofalt misslyckande” och liknade antennlinjens svaghet vid att “bygga en tredje Dödsstjärna med exakt samma ventilationslucka.”

Men den spruckna skärmen och det rykande batteriet var inte de enda problemen. Trots Googles löfte om IP68-klassning lyckades testaren även påvisa att gångjärnet lätt får in sand, vilket antyder att det bara är skärmen som är dammtät – inte hela konstruktionen, som en IP68-klassning egentligen kräver.

Visserligen är JerryRigEverythings tester långt mer extrema än vad en vanlig användare utsätter sin telefon för, men om du planerar att köpa Google Pixel 10 Pro Fold för dess påstådda hållbarhet bör du vara mycket försiktig med att böja den när den är helt utfälld.

Läs vidare