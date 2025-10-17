Google Pixel 10 Pro Fold mislyktes katastrofalt i holdbarhetstest

Pixel 10 Pro Fold-batteriet begynte å ryke under testing

Telefonen sprakk ved en svak antennelinje

Klarte ikke å levere lovet støvbestandighet

Google Pixel 10 Pro Fold markedsføres som en robust telefon. Det er den første brettbare telefonen som er IP68-klassifisert for støv- og vannmotstand, og Google hevder at den tåler opptil 10 års bretting. Men til tross for disse påstandene har den nye brettbare telefonen nettopp prestert ekstremt dårlig i en holdbarhetstest.

YouTuberen JerryRigEverything testet Pixel 10 Pro Fold på vanlige måter – og da han prøvde å bøye telefonen, knakk den langs en av antennelinjene. Ting ble enda verre da han rettet den ut – og batteriet begynte å ryke så kraftig at brannalarmen gikk.

På nesten et tiår med testing av praktisk talt alle større telefonmodeller er dette første gang en telefon faktisk har gått opp i røyk for JerryRigEverything. Selv om han ikke hadde forventet at batteriet skulle ta fyr, ble han ikke overrasket over det svake punktet ved antennelinjen, ettersom de to tidligere brettbare Pixel-modellene hadde nøyaktig samme svake punkt – noe Google tilsynelatende ikke har fikset.

Et av de verste resultatene noensinne

JerryRigEverything beskrev resultatene som en «katastrofal fiasko», og sammenlignet antennelinjens svakhet med å «bygge en tredje Dødsstjerne med nøyaktig samme ventil».

Men den sprukne skjermen og det rykende batteriet var ikke de eneste problemene. Til tross for Googles løfte om en IP68-klassifisering, klarte testeren også å demonstrere at hengslet lett slipper inn sand, noe som tyder på at bare skjermen er støvtett – ikke hele strukturen, noe en IP68-klassifisering faktisk krever.

Selv om JerryRigEverythings tester er langt mer ekstreme enn hva den gjennomsnittlige brukeren ville utsette telefonen sin for, burde du være veldig forsiktig med å bøye den når den er helt utbrettet, hvis du planlegger å kjøpe Google Pixel 10 Pro Fold på grunn av den påståtte holdbarheten.

