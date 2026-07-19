Jag har använt vikbara telefoner i flera år – så här ska Galaxy Z Fold 8 och iPhone Ultra lösa formfaktorn under 2026

Vi har sett modeller av hur iPhone Ultra kan se ut.

Vikbara telefoner är inte längre någon nyhet, men det som verkligen är nytt i år är att Apple med största sannolikhet ansluter sig till Samsung och Google med en egen vikbar telefon. Lanseringen är så betydelsefull att den till och med verkar ha fått Samsung att ändra strategi – trots att företaget nu är inne på sitt åttonde år med Galaxy Z Fold-serien.

Om du har följt ryktena vet du redan att Samsung väntas presentera både en vanlig Galaxy Z Fold 8 och en bredare variant av telefonen när nästa Galaxy Unpacked går av stapeln onsdagen den 22 juli.

Anledningen är sannolikt att även iPhone Ultra – eller iPhone Fold, om du föredrar det namnet – ryktas använda samma bredare formfaktor. Med "bred" menar vi att telefonen är kortare och bredare än tidigare bokliknande vikbara modeller, både i hopfällt och uppfällt läge.

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Så varför sker den här designförändringen just i år? Kommer den att få fler att köpa vikbara telefoner? Och bör du fundera på att skaffa en Galaxy Z Fold 8, iPhone Ultra eller Google Pixel Fold 11 under de kommande månaderna? Som teknikjournalist som har använt vikbara telefoner i flera år kan jag reda ut vad som egentligen händer.

Ryktena hittills

Rykten om en vikbar iPhone är knappast något nytt, men under de senaste månaderna har det blivit allt tydligare att 2026 är året då spekulationerna faktiskt blir verklighet. Så många trovärdiga källor har pekat åt samma håll att det numera skulle vara en stor överraskning om iPhone Ultra inte presenteras någon gång i september.

I takt med att ryktena har blivit allt fler har ett tydligt tema vuxit fram: iPhone Ultra väntas få skärmar som är kortare och bredare än vad som är vanligt för den här typen av enhet. Just nu pekar uppgifterna på en 5,5-tums ytterdisplay och en 7,8-tums vikbar huvudskärm, vilket skulle göra telefonen mindre totalt sett än de vikbara modeller Samsung och Google har erbjudit hittills.

Tack vare läckor, som den här 3D CAD-modellen, har vi redan en ganska tydlig bild av hur Apples telefon kan komma att se ut. För mig är det kanske den mest intressanta designförändringen hos enheten – även om jag också ser fram emot att få se hur "osynlig" Apple har lyckats göra vikvecket, eftersom det sannolikt kommer att vara en av de viktigaste faktorerna för hur attraktiv telefonen blir.

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Samsungs Unpacked-inbjudan antyder en förändring i formfaktorn. (Image credit: Samsung)

På Samsungs sida kom nyheterna om en bredare vikbar modell ungefär samtidigt som det blev känt att Apple satsar på samma formfaktor. Samsung verkar alltså vilja erbjuda ett alternativ för de köpare som annars kanske hade valt Apples första vikbara telefon.

Den här modellen gick först under namnet Galaxy Z Fold Wide, men nu verkar det som att den istället kommer att heta Galaxy Z Fold 8, medan den "vanliga" vikbara modellen istället får namnet Galaxy Z Fold 8 Ultra (försök hänga med!). Resultatet blir att konsumenterna får ett direkt val mellan Samsung och Apple när det gäller den här mer kompakta och bredare designen.

Google ser däremot inte ut att ändra kurs med Pixel 11 Pro Fold, som väntas presenteras onsdagen den 12 augusti. Den modellen ser ut att fortsätta med ett mer traditionellt upplägg: ungefär samma storlek som en vanlig smartphone när den är hopfälld och en mer kvadratisk skärm när den är uppfälld. Och det leder oss till den verkliga anledningen till att de här bredare vikbara telefonerna nu börjar dyka upp.

Upplevelsen med en vikbar telefon

Ända sedan de första vikbara telefonerna dök upp har tillverkarna behövt balansera två olika användarupplevelser: hur telefonen fungerar när den är hopfälld och hur den känns när den är uppfälld. För att en vikbar telefon ska vara värd sitt höga pris måste den lyckas på båda punkterna, men hittills har kompromisserna varit lite väl stora.

Som teknikjournalist har jag haft förmånen att använda flera vikbara telefoner, bland annat Google Pixel 9 Pro Fold, som jag lånade under flera månader. Men här är grejen: större delen av tiden använde jag faktiskt telefonen hopfälld. Jag hade sällan något behov av att öppna den och använda den större skärmen, trots att det är en imponerande ingenjörsbedrift att få plats med två skärmar i en och samma enhet.

En stor del av Pixel 9 Pro Folds styrka – något vi också lyfte fram i vårt test – är att den ser ut och känns som en "vanlig" telefon när den är hopfälld. Men om det är ett av de främsta försäljningsargumenten väcker det samtidigt en självklar fråga: varför inte bara köpa en vanlig Pixel? Den är betydligt billigare och dessutom mycket tunnare.

Google Pixel 10 Pro Fold. (Image credit: Philip Berne / Future)

Nackdelen med att behålla ett traditionellt skärmformat när en vikbar telefon är stängd är att den stora innerskärmen i praktiken blir nästan kvadratisk. Det innebär breda svarta kanter när du tittar på film eller spelar många spel. När jag har använt vikbara telefoner tidigare har jag därför ofta slutat med att titta på filmer och serier med telefonen hopfälld och vriden till liggande läge.

Och det är här Apples och Samsungs nya strategi kommer in i bilden. En kvadratisk skärm har fortfarande sina fördelar – exempelvis för webbsurfning eller när du vill köra två appar sida vid sida – men de nya modellerna väntas istället erbjuda ett mer surfplatteinspirerat 4:3-format när de är uppfällda. Det gör dem betydligt bättre för både videostreaming och gaming, och i Apples fall kommer upplevelsen sannolikt att påminna mer om en iPad.

Det är trots allt den stora innerskärmen som är hela poängen med en bokliknande vikbar telefon. Under 2026 verkar både Samsung och Apple därför välja att prioritera just den upplevelsen, även om det innebär att telefonerna kan se lite ovanliga ut när de är hopfällda. Jag tror att den här passliknande formfaktorn är framtiden för vikbara telefoner – och jag tror också att det är en förändring som kommer att bli framgångsrik.

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