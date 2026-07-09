5 saker vi väntar oss på Samsung Galaxy Unpacked – från vikbara telefoner till Samsungs första smartglasögon

Nästa stora telefonlansering är bara några veckor bort. Samsung har nu bekräftat att nästa Galaxy Unpacked går av stapeln den 22 juli.

Inbjudan avslöjar inte exakt vilka produkter som kommer att presenteras under eventet i London, men den innehåller ledtråden "a new shape unfolds", vilket antyder att vi får se en vikbar telefon med ett nytt format. Det stämmer också väl överens med de läckor och rykten som cirkulerat den senaste tiden.

Här nedanför går vi igenom vad den "nya formen" kan innebära – och vilka telefoner, smartklockor och till och med smartglasögon vi förväntar oss att Samsung visar upp under Galaxy Unpacked 2026.

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1. Samsung Galaxy Z Flip 8

Samsung Galaxy Z Flip 7 (Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung Galaxy Z Flip 8 väntas bli den mest prisvärda modellen bland årets vikbara telefoner och den enda med den klassiska vikbara clamshell-designen.

Enligt läckor kan telefonen utrustas med Samsungs nya Exynos 2600-chip, medan den amerikanska marknaden istället kan få Snapdragon 8 Elite Gen 5. Oavsett vilket skulle det innebära ett kliv upp från Galaxy Z Flip 7, som använder Exynos 2500 i samtliga regioner.