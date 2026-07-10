5 ting vi venter oss på Samsung Galaxy Unpacked – fra brettbare telefoner til Samsungs første smartbriller

Den neste store telefonlanseringen er bare uker unna. Samsung har nå bekreftet at det neste Galaxy Unpacked-arrangementet går av stabelen 22. juli.

Invitasjonen avslører ikke nøyaktig hvilke produkter som vil bli avduket på arrangementet i London, men den inkluderer hintet «en ny form utfolder seg», som antyder at vi vil se en brettbar telefon med et nytt format. Det passer også godt inn i lekkasjene og ryktene som har sirkulert i det siste.

Nedenfor går vi gjennom hva den «nye formen» kan bety – og hvilke telefoner, smartklokker og til og med smartbriller vi forventer at Samsung vil vise frem på Galaxy Unpacked 2026.

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1. Samsung Galaxy Z Flip 8

Samsung Galaxy Z Flip 7 (Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung Galaxy Z Flip 8 forventes å bli den rimeligste modellen blant årets brettbare telefoner og den eneste med det klassiske brettbare kamskjell-designet.

Ifølge lekkasjer kan telefonen bli utstyrt med Samsungs nye Exynos 2600-brikke, mens det amerikanske markedet i stedet kan få Snapdragon 8 Elite Gen 5. Uansett vil det bety et steg opp fra Galaxy Z Flip 7, som bruker Exynos 2500 i alle regioner.

Galaxy Z Flip 8 sies også å ha en mindre synlig brette i skjermen og et tynnere design. Ellers forventes den imidlertid å ligne forgjengeren mye, med en 6,9-tommers brettbar skjerm, en 4,1-tommers ytre skjerm, et 4300 mAh batteri, et 50 MP hovedkamera, et 12 MP ultravidvinkelkamera og et 10 MP selfiekamera.