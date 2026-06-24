Samsung Galaxy Watch 9 og Ultra 2 lekket i nye bilder – men det er ingen tegn til en ny Classic-modell

En lekkasje hevder at Samsung vil lansere Galaxy Watch Ultra 2 i år i stedet for en Galaxy Watch 9 Classic.

Renderinger av både Galaxy Watch Ultra 2 og Samsung Galaxy Watch 9 er blitt delt.

Lekkasjen hevder også at modellene vil leveres i fargene beige, svart og sølv.

Det ser ut til at vi kan få en etterfølger til Samsung Galaxy Watch Ultra i år, ettersom en lekkasje har avslørt nye detaljer om modellen ved siden av Samsung Galaxy Watch 9.

På X (via 9to5Google) hevdet tipseren Galaxy Techie at dette er de to nye smartklokkene fra Samsung som vi vil se i år – og at det ikke vil komme noen Classic-modell. Innlegget er imidlertid nå fjernet av en eller annen grunn.

Dette går imot tidligere lekkasjer som har hevdet at vi kan få en Classic-modell i stedet for, eller ved siden av, en ny Ultra-modell, så vi anbefaler å ta informasjonen med en klype salt. Samtidig ville det være fornuftig, ettersom Samsung vanligvis bare lanserer nye Classic-modeller annethvert år, og vi dessuten fikk Samsung Galaxy Watch 8 Classic så nylig som i fjor.

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En oppfølger til Samsung Galaxy Watch Ultra fra 2024 virker imidlertid rimelig. Ifølge kilden vil Galaxy Watch Ultra 2 få et litt mer kantete design enn forgjengeren, tynnere skjermkanter og en sideknapp med oransje omriss i stedet for å være helt oransje.

Tre farger og noen programvareendringer

(Image credit: Future)

Lekkasjen hevder også at både Samsung Galaxy Watch 9 og Galaxy Watch Ultra 2 vil få nye remmer og fargealternativer. Fargene som er nevnt er beige, svart med en blåfarget reim og sølv med en grønn reim. Det er imidlertid uklart om begge modellene vil bli tilbudt i alle fargekombinasjoner.

I tillegg har kilden delt en rekke gjengivelser som, selv om de ikke viser mange detaljer, gir oss et første glimt av den mulige designen til de nye smartklokkene. Bildene viser også en revidert versjon av Samsung Health-appen og det som ser ut til å være et nytt grensesnitt for valg av klokkeutseende, som du kan se ovenfor.

Uansett hva som er sant, trenger vi sannsynligvis ikke å vente lenge på offisiell informasjon om Samsungs kommende wearables. Årets Galaxy Watch-modeller ventes å bli lansert en gang i juli.