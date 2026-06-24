Nye billeder af Samsung Galaxy Watch 9 og Ultra 2 er lækket – men Samsung dropper Classic-modellen

Ifølge et læk vil Samsung lancere Galaxy Watch Ultra 2 i år i stedet for en Galaxy Watch 9 Classic

Der er blevet delt renderinger af både Galaxy Watch Ultra 2 og Samsung Galaxy Watch 9

Kilden hævder også, at modellerne vil være tilgængelige i farverne beige, sort og sølv

Det ser ud til, at vi måske får en efterfølger til Samsung Galaxy Watch Ultra i år, da et læk har afsløret nye detaljer om modellen sammen med Samsung Galaxy Watch 9.

På X (via 9to5Google) har kilden, Galaxy Techie, hævdet, at dette er de to nye smarture fra Samsung, som vi kommer til at se i år – og at der ikke kommer nogen Classic-model. Indlægget er siden blevet fjernet fra platformen.

Den nyhed strider imod tidligere læk, der har hævdet, at vi måske ville få en Classic-model i stedet for eller sammen med en ny Ultra-model. Oplysningerne bør derfor tages med forbehold. Samtidig ville det være logisk at springe over en Classic-lancering i år, da Samsung normalt kun lancerer nye Classic-modeller hvert andet år, og vi allerede fik Samsung Galaxy Watch 8 Classic sidste år.

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En efterfølger til Samsung Galaxy Watch Ultra fra 2024 virker også som en god ide. Ifølge kilden får Galaxy Watch Ultra 2 et lidt mere kantet design end sin forgænger, tyndere skærmkanter samt en sideknap med orange kontur i stedet for at være helt orange.

Tre farver og nogle softwareændringer

(Image credit: Future)

Kilden påstår også, at både Samsung Galaxy Watch 9 og Galaxy Watch Ultra 2 får nye remme og farvevarianter. De nævnte farver er beige, sort med blåtonet rem samt sølv med grønt rem. Det er dog uklart, om begge modeller vil blive tilbudt i alle farvekombinationer.

Desuden har kilden delt en række renderinger, som – selvom de ikke viser særlig mange detaljer – giver os et første indblik i det mulige design for de nye smarture. Billederne viser også en omarbejdet version af Samsung Health-appen samt hvad der ligner en ny brugergrænseflade til valg af urskiver, som du kan se her ovenfor.

Uanset hvad der holder stik, behøver vi formentlig ikke vente særlig længe på officielle oplysninger om Samsungs kommende wearables. Årets Galaxy Watch-modeller forventes nemlig at blive lanceret engang i juli.