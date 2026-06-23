Samsung Galaxy Watch 9 och Ultra 2 läcker i nya bilder – men det finns inga tecken på en ny Classic-modell

En läcka hävdar att Samsung släpper Galaxy Watch Ultra 2 i år istället för en Galaxy Watch 9 Classic

Renderingar av både Galaxy Watch Ultra 2 och Samsung Galaxy Watch 9 har delats

Läckan påstår också att modellerna kommer i färgerna beige, svart och silver

Det ser ut som att vi kan få en uppföljare till Samsung Galaxy Watch Ultra i år, eftersom en läcka har avslöjat nya detaljer om modellen tillsammans med Samsung Galaxy Watch 9.

På X (via 9to5Google) har läckan Galaxy Techie hävdat att detta är de två nya smartklockor från Samsung som vi kommer att få se i år – och att det inte blir någon Classic-modell. Inlägget har dock nu av någon anledning tagits bort.

Det går emot tidigare läckor som har hävdat att vi skulle kunna få en Classic-modell istället för, eller tillsammans med, en ny Ultra-modell, så vi rekommenderar att ta uppgifterna med en nypa salt. Samtidigt skulle det vara logiskt, eftersom Samsung vanligtvis bara lanserar nya Classic-modeller vartannat år och vi redan fick Samsung Galaxy Watch 8 Classic förra året.

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En uppföljare till Samsung Galaxy Watch Ultra från 2024 känns däremot rimlig. Enligt källan får Galaxy Watch Ultra 2 en något kantigare design än sin föregångare, tunnare skärmkanter samt en sidoknapp med orange kontur istället för att vara helt orange.

Tre färger och några mjukvaruförändringar

(Image credit: Future)

Läckan hävdar också att både Samsung Galaxy Watch 9 och Galaxy Watch Ultra 2 får nya armband och färgalternativ. Färgerna som nämns är beige, svart med blåtonat armband samt silver med grönt armband. Det är dock oklart om båda modellerna kommer att erbjudas i samtliga färgkombinationer.

Dessutom har källan delat ett antal renderingar som, även om de inte visar särskilt många detaljer, ger oss en första titt på den möjliga designen för de nya smartklockorna. Bilderna visar också en omarbetad version av Samsung Health-appen samt vad som ser ut att vara ett nytt gränssnitt för att välja urtavlor, vilket du kan se här ovanför.

Oavsett vad som stämmer lär vi inte behöva vänta särskilt länge på officiell information om Samsungs kommande wearables. Årets Galaxy Watch-modeller väntas nämligen lanseras någon gång i juli.