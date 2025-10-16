OnePlus 15 får en imponerande skärmfunktion som de flesta telefoner saknar

OnePlus har delat nya skärmdetaljer för kommande OnePlus 15

Höjdpunkterna inkluderar 165 Hz uppdateringsfrekvens och 1,15 mm tunna ramar

OnePlus 15 väntas lanseras i Kina senast den 31 oktober

OnePlus 15 är på väg – nästa flaggskepp från den kinesiska Android-tillverkaren väntas lanseras snart på hemmamarknaden, med globala marknader som följer kort därefter.

Enligt PhoneArena kommer OnePlus 15 att lanseras i Kina i oktober 2025. I takt med att vi närmar oss lanseringen har företaget nu delat de första officiella skärmdetaljerna, framtagna i samarbete med systerbolaget Oppo och skärmtillverkaren BOE.

Som GizmoChina rapporterar (via GSMArena) kommer OnePlus 15 att få symmetriska ramar på endast 1,15 mm runt hela skärmen. Som jämförelse har iPhone 17 Pro Max ultratunna ramar på 1,36 mm.

OnePlus 15 kommer att ha ultratunna symmetriska ramar. (Image credit: OnePlus / Oppo / BOE / GizmoChina)

Dessutom får telefonen en uppdateringsfrekvens på 165 Hz, vilket är betydligt högre än hos OnePlus 13 och de flesta av dagens bästa Android-telefoner, där standarden ligger på 120 Hz.

För den som undrar avser uppdateringsfrekvens hur ofta skärmen uppdaterar bilden på skärmen. En högre frekvens ger jämnare rörelser och gör det enklare att uppfatta detaljer i rörelse.

OnePlus meddelar också att skärmen får 13 % högre ljusstyrka i High Brightness Mode och nästan 12 % bättre färgprecision. Dessutom är panelen TÜV Rheinland-certifierad och har en minsta hårdvaruljusstyrka på 1 nit.

Utöver detta ska skärmen förbruka 10 % mindre energi än skärmen i OnePlus 13 och ha 30 % längre komponentlivslängd. Eftersom OnePlus redan är känt för sina telefoner med lång batteritid, kan detta innebära riktigt imponerande uthållighet i nästa generation.

OnePlus verkar ha valt en platt skärm för årets modell, snarare än den något rundade designen på OnePlus 13. (Image credit: OnePlus / Oppo / BOE / GizmoChina)

OnePlus 15 använder även Oppo P3-chippet, en dedikerad skärmkontroller som möjliggör en pixelradsladdningstid på 1,3 mikrosekunder – dubbelt så snabbt som branschstandard, enligt GizmoChina. Det gör skärmen mer responsiv och bibehåller hög ljusstyrka även vid snabbare uppdateringsfrekvenser.

De bilder OnePlus delat tyder också på att telefonen får en platt skärm snarare än den välvda skärm vi sett på tidigare modeller. Enligt de senaste ryktena handlar det om en 6,78-tumsskärm.

OnePlus 15 ser därmed ut att bli en värdig efterträdare till OnePlus 13, som för närvarande är vår testvinnare i vår topplista över bästa Android-telefoner.