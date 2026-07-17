OnePlus lämnar USA och Europa och förklarar varför: här är svaren på fem viktiga frågor om vad det innebär

OnePlus har bekräftat att företaget lämnar USA och Europa

Inga nya OnePlus-produkter kommer att lanseras i någon av regionerna

Befintliga kunder kommer fortsatt att få utlovad support och mjukvaruuppdateringar

Nyheten som många har befarat, men också väntat på, har nu bekräftats av OnePlus. Telefontillverkaren lämnar officiellt USA och Europa, vilket innebär att inga nya produkter kommer att lanseras i någon av regionerna.

Tecknen har funnits där under flera månader för Android-pionjären på båda marknaderna. OnePlus ställde in två av sina mest efterlängtade telefoner redan i januari, och under de senaste veckorna har företagets webbplats i stället styrt kunder mot moderbolaget Oppo.

Oppos globala PR-chef, Shuang Chen, bekräftade under en pressträff att alla rättigheter för befintliga kunder, "inklusive eftermarknadssupport och mjukvaruuppdateringar", kommer att "fortsätta vara fullt garanterade".

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Men vad innebär den här stora nyheten mer konkret på en sorglig dag för Android? Vi frågade OnePlus och moderbolaget Oppo – här är allt du behöver veta.

1. Varför händer det här?

(Image credit: Philip Berne / Future)

Den officiella förklaringen till att OnePlus lämnar USA och Europa är att det handlar om en "strategisk" förändring.

Bakom företagsformuleringarna är verkligheten dock att OnePlus har hamnat i ett svårt läge mellan en krympande nischmarknad, hård konkurrens från andra kinesiska tillverkare, den allt starkare dominansen från Samsung och Apple samt – i USA – svårigheter att upprätthålla viktiga samarbeten med mobiloperatörer. Dessutom finns ytterligare en faktor: den globala RAM- och komponentkrisen.

– Det här var inget beslut som fattades över en natt, förklarade Oppos Shuang Chen under pressträffen. "Det här var varken ett fall där Oppo gav OnePlus order eller ett ensidigt beslut från OnePlus. Att vara ett ansvarsfullt varumärke innebär att veta när man ska satsa allt och när man behöver fatta ett annat beslut."

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Tyvärr för OnePlus-fansen har just det här beslutet känts oundvikligt under en längre tid.

2. Vad innebär det här för OnePlus-användare?

(Image credit: Peter Hoffmann)

Oppo Europes seniora PR-chef James Paterson bekräftade under en pressträff att "alla serviceåtaganden för befintliga OnePlus-enheter i Europa och Nordamerika förblir oförändrade". Det gäller garantier, eftermarknadssupport och utlovade mjukvaruuppdateringar, men företaget gav inga närmare detaljer om hur detta kommer att genomföras.

Nyheten innebär dock också att OnePlus-användare kommer att få ColorOS i stället för OnePlus eget OxygenOS. "Vi är övertygade om att när ColorOS börjar rullas ut till OnePlus-enheter i Nordamerika och Europa under de kommande månaderna kommer användarna att uppskatta det lika mycket som de har uppskattat OxygenOS", tillade James Paterson.

Det återstår att se. Vi är dock stora fans av ColorOS och kallade det den "mest prestandastarka och smidigaste Android-versionen" vi någonsin använt i vårt test av Oppo Find X9 Pro, även om gränssnittet hämtar mycket inspiration från iOS. Det kommer enligt uppgift fortfarande att vara möjligt att återgå till OxygenOS på din OnePlus-enhet, men det kan innebära att du går miste om framtida uppdateringar. För Oppo är ColorOS naturligtvis högsta prioritet.

3. Kommer Oppo att ta över OnePlus plats?

(Image credit: Future)

Ja, åtminstone är det planen i Europa. När Elvis Zhou, VD för Oppo Europe, fick frågan om en eventuell lansering i USA svarade han: "För närvarande har vi inga produktplaner för Nordamerika, men Oppo fortsätter att utforska marknadsmöjligheter i olika regioner runt om i världen."

Situationen ser däremot annorlunda ut i Europa. "Jag är glad att kunna säga att Europa är en strategiskt mycket viktig marknad för Oppo, så det har varit fantastiskt att se lanseringen av Find X9 Ultra och även den nyligen lanserade Reno 16-serien", tillade James Paterson från Oppo.

Förhoppningsvis kommer det också att bli betydligt enklare att köpa Oppo-telefoner i Europa inom en snar framtid, vilket inte alltid har varit fallet. "Framöver kommer Oppo att öka sina satsningar på de europeiska marknaderna. Vi stärker bland annat våra team och justerar våra affärsstrategier. Dessutom kommer vi att lägga ett större fokus på vår flaggskeppsserie, med särskild tonvikt på våra avancerade kamerafunktioner", säger Elvis Zhou från Oppo.

4. Är det här slutet för OnePlus-telefoner?

(Image credit: Philip Berne / Future)

Inte riktigt – det cirkulerar fortfarande många rykten om OnePlus 16 och OnePlus 16 Pro eller Ultra, och de väntas lanseras senare i år. Däremot kommer de definitivt inte att lanseras i USA eller Europa.

Det kan fortfarande vara möjligt att importera telefonerna från Kina, men den processen kan vara komplicerad och medföra problem kring mjukvarukompatibilitet, frekvensband och oväntade importavgifter.

Om du fortfarande vill köpa en OnePlus-telefon i USA eller Europa bekräftade Oppo att företaget kommer att fortsätta sälja befintliga modeller så länge lagret räcker. "Vi ser fortfarande en efterfrågan på marknaden, så vi kommer att fortsätta sälja där vi fortfarande har lager i dessa regioner", säger Oppos Elvis Zhou.

5. Vad väntar härnäst för OnePlus-fans?

(Image credit: Future)

De senaste OnePlus-nyheterna är tråkiga för Android-ekosystemet som helhet. Det gäller särskilt i USA, där Oppo har bekräftat att företaget inte kommer att lansera sina egna telefoner för att fylla tomrummet efter OnePlus.

"Ja, det är beklagligt att vi inte kommer att lansera några nya produkter i Nordamerika, men vi kommer att säkerställa att alla användares rättigheter och intressen, inklusive produktuppdateringar, eftermarknadssupport och andra relevanta tjänster, fortsätter att vara fullt garanterade. Jag är övertygad om att det finns många andra utmärkta produkter på marknaden som konsumenterna kan välja mellan", säger Oppos Elvis Zhou.

Men vilka produkter handlar det om? Det mest uppenbara andliga alternativet till OnePlus i dag är Nothing, som grundades av tidigare OnePlus-chefen Carl Pei, även om modeller som Nothing Phone (4a) främst riktar sig mot budgetsegmentet.

För användare i Europa finns också Oppo Find X9 Ultra, som inte säljs i USA men sannolikt är världens bästa kameratelefon. Samma sak gäller Xiaomi 17 Ultra, en annan kamerafokuserad telefon som finns tillgänglig i Europa men inte i USA, liksom telefoner från Honor.

Android-användare som planerar att uppgradera inom kort lär utan tvekan vänta på att se vad Google presenterar med Pixel 11-serien, som lanseras den 12 augusti. Och kanske kan OnePlus sorti till och med få vissa användare att byta till en iPhone?

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