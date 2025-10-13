Senaste läckan om Samsungs Galaxy tri-fold antyder att den kan säljas globalt trots allt

Ännu ett rykte om Samsung Galaxy tri-fold har dykt upp

Telefonen kan nu säljas på internationella marknader

En officiell lansering kan ske inom de närmaste veckorna

Goda nyheter för alla som hoppats få lägga vantarna på Samsungs länge omtalade tri-fold-telefon: det senaste ryktet om den enhet som först teasades i januari antyder att den faktiskt kan bli tillgänglig globalt – precis som de flesta andra av Samsungs bästa telefoner.

Uppgifterna kommer från källor med insyn i saken hos SamMobile, och motsäger tidigare rykten som hävdade att telefonen endast skulle säljas i Sydkorea och Kina – på samma sätt som Samsung Galaxy Z Fold Special Edition som lanserades i begränsade regioner förra året.

Vi ska dock inte ta ut segern i förskott: enligt SamMobile kommer telefonen att säljas i Förenade Arabemiraten (UAE), samt i Kina och Sydkorea, medan andra länder kan få se en lansering.

Det verkar alltså fortfarande finnas viss osäkerhet kring hur många marknader tri-fold-modellen faktiskt kommer till – kanske till och med internt inom Samsung. En officiell presentation väntas inom de närmaste veckorna.

En lång väntan

Huawei har redan släppt en tri-fold-telefon i form av Huawei Mate XT. (Image credit: Future)

Samsung visade upp sin tri-fold-prototyp under Galaxy S25 Unpacked i januari, och har flera gånger bekräftat att modellen ska lanseras någon gång under 2025 – ett år som nu börjar gå mot sitt slut.

Även om Samsung ännu inte avslöjat några officiella specifikationer pekar rykten på att telefonen får ett Snapdragon 8 Elite-chip, upp till 16 GB RAM och en ram i titan.

Gångjärn och högtalare sägs komma från Samsung Galaxy Z Fold 7, medan andra läckor talar om en huvudskärm på 10 tum och blygsamma laddningshastigheter.

Allt tyder på en premiumtelefon med ett premiumpris att matcha, och även om detta inte bekräftar en fullständig global lansering, är det åtminstone mer lovande än tidigare uppgifter om en väldigt begränsad tillgänglighet.