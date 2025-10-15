Nothing Phone 3a Lite kan lanseras snart som ett superprisvärt alternativ till 3a – men det finns nog ingen plats för den
Ingen tydlig nisch att fylla.
- Nothing Phone 3a Lite verkar lanseras senare i år
- Läckta specifikationer avslöjar möjliga färger, lagringsalternativ och RAM
- Det är oklart vilken roll modellen egentligen fyller i Nothings sortiment
Med undantag för Nothing Phone 3 har Nothings telefoner hittills varit relativt prisvärda och placerat sig i mellansegmentet. Men nu verkar företaget förbereda en ännu billigare modell – Nothing Phone 3a Lite – som enligt rykten ska bli den mest budgetvänliga telefonen hittills från märket.
Det här skulle också bli Nothings första “Lite”-modell, och som en enklare version av den redan mellanklassade Nothing Phone 3a väntas den få ett ännu lägre pris – under 3a-modellens nivå på cirka 4 290 kronor. Exakt prislapp är dock inte bekräftad.
Enligt teknikläckan Sudhanshu Ambhore, som delat information med XpertPick, kommer Nothing Phone 3a Lite att finnas i svart och vitt, och endast i en konfiguration: 8 GB RAM och 128 GB lagring. Sajten påpekar dock att vissa regioner kan få fler färger eller varianter.
Telefonen ska dessutom lanseras globalt redan i år, vilket innebär att den troligen också kommer till Europa.
En mindre kapabel version av 3a
När det gäller specifikationer väntas 3a Lite ha mycket gemensamt med Nothing Phone 3a, som har en 6,77-tumsskärm med 120 Hz uppdateringsfrekvens, Snapdragon 7s Gen 3-chipset, 5 000 mAh-batteri med 50 W snabbladdning, huvudkamera på 50 MP, telefoto på 50 MP med 2x optisk zoom, samt en ultravidvinkel på 8 MP.
Man kan tänka sig att Lite-modellen får färre kameror eller en något enklare sensoruppsättning, men även den billigare CMF Phone 2 Pro har tre bakre kameror – vilket gör det svårt att veta exakt var Nothing planerar att dra gränsen.
Just därför verkar det svårt för Nothing att differentiera 3a Lite från sina befintliga modeller. CMF Phone 2 Pro fyller redan rollen som ett billigare alternativ till 3a, med liknande specifikationer, men svagare chipset, färre megapixlar på selfiekameran och långsammare laddning.
Om Nothing Phone 3a Lite verkligen lanseras återstår att se – men frågan är om det ens finns behov av den. Just nu verkar den inte fylla någon tydlig lucka i Nothings sortiment, vilket gör att den riskerar att bli överflödig redan från start.
