Nothing avslöjar sin största Phone (4b)-teaser hittills tillsammans med ett lanseringsdatum – och det kan vara CMF Phone 3 Pro under ett annat namn

Nothing har visat upp sin största teaser hittills för Phone (4b)

Modellen blir ett billigare alternativ till Nothing Phone (4a), vilket väcker frågor om den ursprungligen var tänkt som en CMF-modell

Telefonen presenteras den 7 juli

Något märkligt verkar vara på gång hos Nothing. För bara några dagar sedan meddelade företaget att det inte skulle lanseras några nya CMF-telefoner under året, men nu är man tillbaka med en teaser för den första modellen i en helt ny produktserie, Nothing Phone (4b). Det finns dessutom flera anledningar att tro att det här i praktiken kan vara CMF Phone 3 Pro under ett nytt namn.

Den huvudsakliga teasern för Nothing Phone (4b) publicerades via företagets officiella konto på X och visar skisser av flera möjliga designer, utan att egentligen avslöja särskilt mycket. Däremot framgår det att vi får veta mer den 7 juli klockan 12.00 svensk tid.

Vi vet dock redan lite mer än så. Nothings medgrundare Akis Evangelidis förklarade på X att "B-serien bygger vidare på framgångarna med A-serien genom att expandera till ett nytt segment, samtidigt som en tydlig produkthierarki bibehålls."

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Än mer intressant är att han även tillade att "A-serien förblir vår mest premiuminriktade serie under flaggskeppsmodellerna, som inte har någon bokstavsbeteckning." Det är ett ganska omständligt sätt att säga att Nothing Phone (4b) kommer att placeras under Nothing Phone (4a) i sortimentet. Och vet ni vad som också skulle ha placerats under Phone (4a)? Den nerlagda CMF Phone 3 Pro.

Phone (4b).Kept sketching the Phone (4a) series and accidentally made a new phone.7 July, 11:00 BST. pic.twitter.com/kQjb76174hJune 23, 2026

En CMF-telefon med högre prislapp?

Så varför skulle Nothing paketera om CMF Phone 3 Pro som Phone (4b)? Företaget har tidigare förklarat att det inte blir några nya CMF-telefoner i år på grund av den pågående RAM-krisen, vilket enligt företaget innebär att man inte kan bygga "en telefon som känns som ett genuint steg framåt till ett pris som passar CMF."

Det företaget däremot kanske kan göra är att sälja samma telefon till ett pris som fungerar bättre under det mer premiumorienterade Nothing-varumärket. Med andra ord finns det en möjlighet att detta faktiskt är CMF Phone 3 Pro, men med en högre prislapp än vad Nothing anser hade varit rimligt för ett CMF-märkt alternativ.

Det är förstås bara spekulationer. Det är fullt möjligt att Nothing parallellt utvecklade både en budgetmodell i form av CMF Phone 3 Pro och den billigare Nothing Phone (4b), och att det bara råkade bli så att företaget började teasera den senare bara några dagar efter att den förstnämnda lades ner. Men tajmingen känns minst sagt märklig.

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Vi kommer förmodligen aldrig att få veta säkert om telefonen ursprungligen var tänkt att lanseras som en CMF-modell eller inte. Däremot lär vi få veta betydligt mer om specifikationer, funktioner och sannolikt även pris redan inom kort.