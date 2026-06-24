Nothing avslører den største teaseren for Phone (4b) så langt, samt en lanseringsdato – og det kan være CMF Phone 3 Pro under et annet navn

Nothing har vist den hittil største teaseren for Phone (4b)

Modellen vil være et billigere alternativ til Nothing Phone (4a), noe som reiser spørsmål om den opprinnelig var ment som en CMF-modell

Telefonen vil bli presentert 7. juli

Noe merkelig ser ut til å være på ferde hos Nothing. For bare noen dager siden kunngjorde selskapet at de ikke ville lansere noen nye CMF-telefoner i år, men nå er de tilbake med en teaser for den første modellen i en helt ny produktserie, Nothing Phone (4b). Det er også flere grunner til å tro at dette i praksis kan være CMF Phone 3 Pro under et nytt navn.

Hovedteaseren for Nothing Phone (4b) ble publisert via selskapets offisielle konto på X og viser skisser av flere mulige design, uten å egentlig avsløre mye. Det ser imidlertid ut til at vi vil finne ut mer 7. juli klokken 12.00 norsk tid.

Vi vet imidlertid allerede litt mer enn det. Nothing-medgründer Akis Evangelidis forklarte på X at «B-serien bygger på suksessen til A-serien ved å ekspandere til et nytt segment, samtidig som den opprettholder et tydelig produkthierarki.»

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Enda mer interessant er det at han også la til at «A-serien fortsatt er vår mest premiumorienterte serie under flaggskipmodellene, som ikke har en bokstavbetegnelse.» Det er litt overdrevet å si at Nothing Phone (4b) vil bli plassert under Nothing Phone (4a) i serien. Og vet du hva som også ville blitt plassert under Phone (4a)? Den nedlagte CMF Phone 3 Pro.

Phone (4b).Kept sketching the Phone (4a) series and accidentally made a new phone.7 July, 11:00 BST. pic.twitter.com/kQjb76174hJune 23, 2026

En CMF-telefon med høyere pris?

Så hvorfor skulle Nothing omdøpe CMF Phone 3 Pro til Phone (4b)? Selskapet har tidligere uttalt at det ikke vil komme noen nye CMF-telefoner i år på grunn av den vedvarende RAM-krisen, noe som ifølge selskapet betyr at de ikke kan bygge «en telefon som føles som et ekte skritt fremover til en pris som passer CMF».

Det selskapet imidlertid kanskje kan gjøre, er å selge den samme telefonen til en pris som fungerer bedre under det mer premiumorienterte Nothing-merket. Med andre ord er det en mulighet for at dette faktisk er CMF Phone 3 Pro, men med en høyere prislapp enn Nothing mener ville vært rimelig for et CMF-merket alternativ.

Selvfølgelig er dette bare spekulasjoner. Det er fullt mulig at Nothing utviklet både en budsjettmodell i form av CMF Phone 3 Pro og den billigere Nothing Phone (4b) parallelt, og at det tilfeldigvis begynte å erte sistnevnte bare noen dager etter at førstnevnte ble avviklet. Men timingen føles mildt sagt merkelig.

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Vi vil sannsynligvis aldri vite sikkert om telefonen opprinnelig var ment å bli lansert som en CMF-modell eller ikke, men vi vil sannsynligvis snart få vite mye mer om spesifikasjoner, funksjoner og sannsynlig pris.