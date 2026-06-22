RAM-krisen har drept Nothings neste budsjettmobil – CMF Phone 3 Pro skrotes

En leder i Nothing har annonsert at det ikke kommer noen nye CMF-telefoner i år.

Selskapet peker på den pågående RAM-krisen som årsaken.

Det vil imidlertid komme andre CMF-produkter og nye telefoner fra Nothing.

Nothing-modellen CMF Phone 2 Pro kombinerte et unikt design med en attraktiv prislapp da den ble lansert i fjor. Men hvis du håpet på en CMF Phone 3 Pro i år, ser det ut til å være over, ettersom selskapet nå har bekreftet at ingen nye modeller vil bli lansert.

I et innlegg på X forklarte Nothing sin medgründer Akis Evangelidis at selskapet tidligere jobbet med en oppfølger, men at «med minneprisene vi ser akkurat nå, kan vi ikke bygge en telefon som føles som et reelt skritt fremover til en pris som er fornuftig for CMF.»

Som et resultat av dette vil det ikke komme en ny CMF-telefon i år.

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Han la imidlertid til at andre CMF-produkter fortsatt er på vei, inkludert «helt nye produktkategorier». I tillegg vil Nothing lansere nye telefoner under sitt hovedmerke, noe som sannsynligvis vil bety modeller i et høyere prisklasse.

A lot of you have been asking when the next CMF phone is coming and as always we'd rather be transparent.CMF Phone 2 Pro was a product we were incredibly proud of. It even won Budget Phone of the Year from MKBHD and the response from all of you made it even more special.We…June 19, 2026

En ventet utvikling

Nyheten är egentligen inte särskilt överraskande. Så sent som nyligen förutspådde analysföretaget Counterpoint att budgettelefoner riskerar att "försvinna permanent" från vissa marknader.

Nyheten er egentlig ikke overraskende. Så sent som denne måneden spådde analysefirmaet Counterpoint at budsjettmobiler står i fare for å «forsvinne permanent» fra enkelte markeder.

Bakgrunnen er de raskt stigende prisene på RAM, der AI-datasentre krever enorme mengder minne. Dette har ført til mangel på komponenter og kraftig økte priser. Det blir derfor stadig vanskeligere for produsenter å utvikle billige telefoner uten å gå på kompromiss med ytelse eller funksjoner.

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Så langt har Nothing bare bekreftet at det ikke kommer noen ny CMF-telefon i år, men selskapet sies å møte det samme problemet neste år. Det er derfor ikke umulig at det vil ta lang tid før vi ser en ny CMF-mobil.

Hvis du planlegger å oppgradere telefonen din i nær fremtid, må du kanskje derfor være forberedt på å bruke litt mer penger – og kanskje ta en nærmere titt på Nothings vanlige telefonsortiment i stedet for de billigere CMF-modellene.

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