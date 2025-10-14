El Nothing Phone 3a Lite podría lanzarse pronto como una alternativa súper asequible al 3a, pero probablemente no debería hacerlo
No hay ningún nicho que cubrir.
- Al parecer, el Nothing Phone 3a Lite saldrá al mercado este año.
- Las especificaciones filtradas revelan los posibles colores, la capacidad de almacenamiento y la RAM.
- Es difícil imaginar cómo este teléfono encajará en la línea de productos de Nothing.
Como sabemos, los dispositivos de Nothing, a excepción del Nothing Phone 3 son en cierta medida, asequibles y la mayoría de ellos se encuentran en la gama media de precios.
Sin embargo, un nuevo modelo podría superar a muchos de estos dispositivos, ya que, al parecer, el Nothing Phone 3a Lite está en camino.
Este sería el primer modelo «Lite» de la compañía y, como versión ligera del Nothing Phone 3a de gama media, esperamos que tenga un precio bajo, inferior a los 379 dólares/329 libras/599 dólares australianos del 3a, aunque aún se desconoce el precio exacto.
Sin embargo, se han filtrado algunas especificaciones, y el filtrador e influencer tecnológico Sudhanshu Ambhore ha declarado a XpertPick que el Nothing Phone 3a Lite estará disponible en tonos blancos y negros, y con una única configuración: 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.
No obstante, el sitio web señala que es posible que algunas regiones dispongan de otras configuraciones o colores.
Además, al parecer, el teléfono se lanzará este año y estará disponible en todo el mundo, por lo que hay muchas posibilidades de que puedas comprarlo.
Un 3a menos capaz
En cuanto a qué más se puede esperar del Phone 3a Lite, es de suponer que tendrá algunas cosas en común con el Nothing Phone 3a, un dispositivo que cuenta con una pantalla de 6,77 pulgadas y 120 Hz, un chipset Snapdragon 7s Gen 3, una batería de 5000 mAh con carga de 50 W, una cámara gran angular de 50 MP, un teleobjetivo de 50 MP (con zoom óptico 2x) y una ultra gran angular de 8 MP.
Suponemos que tal vez el Nothing Phone 3a Lite tenga una cámara menos, pero dado que incluso el económico Nothing CMF Phone 2 Pro tiene tres cámaras traseras, no estamos del todo seguros de ello.
De hecho, podría ser difícil para Nothing diferenciar realmente este teléfono de los que ya vende, ya que el CMF Phone 2 Pro es, en muchos aspectos, un Nothing Phone 3a Lite, con especificaciones similares a las del 3a, solo que con un chipset menos potente, menos megapíxeles para su cámara selfie y una carga más lenta.
Por lo tanto, será interesante ver exactamente qué ofrece el Nothing Phone 3a Lite si se lanza al mercado, ya que, por ahora, es difícil ver el sentido de este teléfono.
