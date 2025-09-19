Todo lo que necesitas conocer de los nuevos Nothing Ear (3)

¡La espera finalmente terminó! Nothing presentó la próxima generación de su categoría insignia True Wireless Stereo, nos referimos a los Nothing Ear (3).

Los cuales combinan una acústica de precisión, un micrófono Super Mic en el estuche y un nuevo lenguaje de diseño que, por primera vez, integra componentes metálicos en la estética transparente característica de Nothing, estableciendo un nuevo estándar para el audio personal.

Super Mic y Cancelación de Ruido

(Image credit: Nothing)

En el corazón de la innovación de Ear (3) está Super Mic. Integrado en el estuche de carga, este sistema de micrófono dual impulsado por tecnología de filtrado ambiental se enfoca en tu voz y elimina el ruido circundante de hasta 95 dB, garantizando llamadas cristalinas en cualquier entorno.

Super Mic puede activarse presionando el botón TALK en el estuche, ofreciendo claridad tanto para conversaciones rápidas como para charlas más largas.

Fuera de las llamadas, también puedes capturar ideas en Essential Space al instante grabando directamente desde el estuche con Super Mic, presionando el botón TALK. Las notas de voz se sincronizan automáticamente con Essential Space y se transcriben (requiere Nothing OS).

Para mejorar aún más la claridad en llamadas, cada auricular incorpora tres micrófonos direccionales combinados con una unidad de captación de voz por conducción ósea (VPU). La VPU detecta microvibraciones de la mandíbula y el canal auditivo, convirtiéndolas en señales eléctricas para una captación de voz precisa. Este sistema, menos afectado por el ruido ambiental, trabaja en conjunto con un sistema multicanal de cancelación de ruido ambiental por IA, entrenado con más de 20 millones de horas de audio real, para aislar tu voz y suprimir el ruido del viento, alcanzando reducción de ruido por viento de más de 25 dB.

La Cancelación de Ruido Adaptativa en Tiempo Real (hasta 45 dB en los auriculares) se ajusta a tu entorno cada 600 milisegundos y monitorea la fuga de ajuste cada 1,875 milisegundos. El perfil de cancelación se actualiza de forma continua para mantener un aislamiento constante mientras te mueves.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sonido

Con la Cancelación de Ruido Adaptativa en Tiempo Real y un driver dinámico mejorado de 12 mm, Ear (3) ofrece un sonido rico y natural. Su diafragma texturizado genera un 20% más de área de radiación en comparación con la generación anterior, aumentando la respuesta de graves en 4-6 dB y los agudos hasta en 4 dB, lo que resulta en una escena sonora más amplia, altos más nítidos y medios más ricos.

Diseño

(Image credit: Nothing)

Ear (3) introduce un diseño refinado que sigue siendo inconfundiblemente Nothing. La carcasa transparente revela la compleja estructura acústica interna, complementada con detalles metálicos pulidos.

Una antena personalizada Metal-Insulator-Metal (MIM) de solo 0.35 mm de grosor mejora la potencia de radiación total en un 15% y la sensibilidad de señal en un 20%, asegurando conexiones más estables en movimiento frente a la generación anterior (Ear, lanzada en abril de 2024).

El estuche de carga está fabricado con 100% aluminio reciclado y finalizado mediante 27 procesos de precisión. La técnica de moldeo por nano inyección fusiona metal y plástico, eliminando la necesidad de pegamento y logrando tolerancias ajustadas para un diseño compacto y unibody.

Rendimiento

Con una batería mejorada de 55 mAh en cada auricular, los usuarios disfrutan hasta de 10 horas de reproducción (un aumento de 90 minutos frente a Ear), que se extienden hasta 38 horas con el estuche.

Una carga rápida de 10 minutos vía USB-C proporciona hasta 10 horas de uso, y la carga inalámbrica integrada agrega conveniencia.

La conectividad Bluetooth 5.4 con LDAC asegura audio estable y detallado, mientras que el modo de baja latencia reduce la demora de extremo a extremo a menos de 120 ms en juegos y video.

Ear (3) ofrece emparejamiento rápido con Android (Google Fast Pair), iOS y Windows (Microsoft Swift Pair).

A través de la app Nothing X, los usuarios pueden personalizar controles y elegir cómo activar Essential Space o ChatGPT desde los auriculares.

Cada auricular y el estuche tienen certificación IP54, resistentes al polvo, sudor y lluvia ligera, asegurando durabilidad para el uso diario.

Precio y Disponibilidad

Ear (3) estará disponible en negro y blanco por:

AU$299

NZ$349

Las preventas inician el 18 de septiembre de 2025 en nothing.tech y distribuidores seleccionados, con ventas abiertas a partir del 25 de septiembre de 2025 en nothing.tech y JB Hi-Fi.