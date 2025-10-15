Nothing Phone 3a Lite kan snart lanseres som et superbillig alternativ til 3a – men det er sannsynligvis ikke plass til den

Nothing Phone 3a Lite ser ut til å bli lansert senere i år

Lekkede spesifikasjoner avslører mulige farger, lagringsalternativer og RAM

Det er uklart hvilken rolle modellen faktisk spiller i Nothing sitt utvalg

Med unntak av Nothing Phone 3 har Nothing sine telefoner vært relativt rimelige så langt, og posisjonert seg i mellomsegmentet. Men nå ser det ut til at selskapet forbereder en enda billigere modell – Nothing Phone 3a Lite – som ryktes å bli den mest budsjettvennlige telefonen fra merket til dags dato.

Dette ville også være Nothing sin første «Lite»-modell, og som en enklere versjon av den allerede mellomklasse Nothing Phone 3a, ventes den å få en enda lavere pris – under 3a-modellens nivå på rundt 4400 kroner. Den korrekte prislappen er imidlertid ikke bekreftet.

Ifølge teknologilekkeren Sudhanshu Ambhore, som delte informasjon med XpertPick, vil Nothing Phone 3a Lite være tilgjengelig i svart og hvitt, og i kun én konfigurasjon: 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass. Nettstedet påpeker imidlertid at noen regioner kan få flere farger eller varianter.

Telefonen skal også lanseres globalt i år, noe som betyr at den sannsynligvis også vil komme til Europa.

En mindre evnerik version av 3a

Den kan få lignende spesifikasjoner som CMF Phone 2 Pro. (Image credit: Philip Berne / Future)

Når det gjelder spesifikasjoner, ventes det at 3a Lite vil ha mye til felles med Nothing Phone 3a, som har en 6,77-tommers skjerm med 120 Hz oppdateringsfrekvens, Snapdragon 7s Gen 3-brikke 5000 mAh batteri med 50 W hurtiglading, et 50 MP hovedkamera, et 50 MP teleobjektiv med 2x optisk zoom og et 8 MP ultravidvinkelkamera.

Man kan tenke seg at Lite-modellen får færre kameraer eller et litt enklere sensoroppsett, men selv den billigere CMF Phone 2 Pro har tre bakre kameraer – noe som gjør det vanskelig å vite nøyaktig hvor Nothing planlegger å sette grensen.

Derfor virker det vanskelig for Nothing å skille 3a Lite fra sine eksisterende modeller. CMF Phone 2 Pro fyller allerede rollen som et billigere alternativ til 3a, med lignende spesifikasjoner, men en svakere brikke, færre megapiksler i selfiekameraet og tregere lading.

Om Nothing Phone 3a Lite faktisk blir lansert gjenstår å se – men spørsmålet er om det i det hele tatt er behov for den. Akkurat nå ser det ikke ut til at den fyller noe klart gap i Nothing sitt utvalg, noe som betyr at den risikerer å bli overflødig fra starten av.