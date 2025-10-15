Nothing Phone 3a Lite kan snart lanseres som et superbillig alternativ til 3a – men det er sannsynligvis ikke plass til den
Ingen tydelig nisje å fylle.
- Nothing Phone 3a Lite ser ut til å bli lansert senere i år
- Lekkede spesifikasjoner avslører mulige farger, lagringsalternativer og RAM
- Det er uklart hvilken rolle modellen faktisk spiller i Nothing sitt utvalg
Med unntak av Nothing Phone 3 har Nothing sine telefoner vært relativt rimelige så langt, og posisjonert seg i mellomsegmentet. Men nå ser det ut til at selskapet forbereder en enda billigere modell – Nothing Phone 3a Lite – som ryktes å bli den mest budsjettvennlige telefonen fra merket til dags dato.
Dette ville også være Nothing sin første «Lite»-modell, og som en enklere versjon av den allerede mellomklasse Nothing Phone 3a, ventes den å få en enda lavere pris – under 3a-modellens nivå på rundt 4400 kroner. Den korrekte prislappen er imidlertid ikke bekreftet.
Ifølge teknologilekkeren Sudhanshu Ambhore, som delte informasjon med XpertPick, vil Nothing Phone 3a Lite være tilgjengelig i svart og hvitt, og i kun én konfigurasjon: 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass. Nettstedet påpeker imidlertid at noen regioner kan få flere farger eller varianter.
Telefonen skal også lanseres globalt i år, noe som betyr at den sannsynligvis også vil komme til Europa.
En mindre evnerik version av 3a
Når det gjelder spesifikasjoner, ventes det at 3a Lite vil ha mye til felles med Nothing Phone 3a, som har en 6,77-tommers skjerm med 120 Hz oppdateringsfrekvens, Snapdragon 7s Gen 3-brikke 5000 mAh batteri med 50 W hurtiglading, et 50 MP hovedkamera, et 50 MP teleobjektiv med 2x optisk zoom og et 8 MP ultravidvinkelkamera.
Man kan tenke seg at Lite-modellen får færre kameraer eller et litt enklere sensoroppsett, men selv den billigere CMF Phone 2 Pro har tre bakre kameraer – noe som gjør det vanskelig å vite nøyaktig hvor Nothing planlegger å sette grensen.
Derfor virker det vanskelig for Nothing å skille 3a Lite fra sine eksisterende modeller. CMF Phone 2 Pro fyller allerede rollen som et billigere alternativ til 3a, med lignende spesifikasjoner, men en svakere brikke, færre megapiksler i selfiekameraet og tregere lading.
Om Nothing Phone 3a Lite faktisk blir lansert gjenstår å se – men spørsmålet er om det i det hele tatt er behov for den. Akkurat nå ser det ikke ut til at den fyller noe klart gap i Nothing sitt utvalg, noe som betyr at den risikerer å bli overflødig fra starten av.
