Motorola Razr Fold kan bana väg för en ny era av vikbara telefoner – om priset är rätt

Det här är året för vikbara telefoner. Även om utvecklingen av klassiska ”platta” telefoner sannolikt kommer att bjuda på en del spännande nyheter under 2026, är det enligt oss de vikbara modellerna som står för de mest intressanta och innovativa stegen i mobilvärlden just nu.

Det har redan blivit tydligt under de första dagarna av 2026. Samsung Galaxy TriFold kastar en lång skugga över teknikvärlden inför sitt kommande släpp, samtidigt som rykten kring iPhone Fold och dess möjliga specifikationer fortsätter att accelerera.

Ändå är det inget av detta som har fångat vårt intresse lika mycket som Motorola Razr Fold – företagets första vikbara telefon i bokformat. Efter en intensiv ström av rykten och läckor sedan årsskiftet presenterade Motorola officiellt den nya modellen på CES 2026, och redan nu ser den väldigt lovande ut.

(Image credit: Motorola / Future)

Motorola Razr Fold är utrustad med en 6,56-tumsskärm på utsidan och en 8,09-tumsskärm på insidan – den största vikbara skärmen vi sett på en tvådelad vikbar telefon hittills. Den har också ett kamerasystem med tre kameror: huvudkamera, ultravidvinkel och en telefotokamera med 3x optisk zoom.

Den återupplivade Razr-serien har byggt sitt rykte på att erbjuda en stabil Android-upplevelse i vikbart format till lägre priser än konkurrenterna, med ett tydligt fokus på att pressa priserna under Samsungs nivåer. Motorola Razr 60 börjar exempelvis på 8 990 kronor, vilket är betydligt lägre än Galaxy Z Flip 7 som kostar 13 990 kronor.

Samsung ligger fortfarande i framkant när det gäller rå prestanda och, enligt oss, även byggkvalitet. Men för många användare är priset den absolut viktigaste faktorn.

I samband med lanseringen av Galaxy Z Fold 7 till ett pris över 20 000 kronor skrev vi tidigare att det växande gapet mellan vikbara telefoner och traditionella flaggskepp i slab-format kan öppna dörren för ett nytt mellansegment. Under 2026 får vi den åttonde generationen av Samsungs Fold-serie och den fjärde generationen av Googles Pixel Pro Fold, och i takt med att tekniken mognar tror vi att fler konsumenter kan acceptera något enklare specifikationer i utbyte mot ett mer rimligt pris.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Det är därför vi hoppas att Razr Fold följer samma väg som Razr-flip-modellerna och positionerar sig som ett mer prisvärt alternativ i segmentet för vikbara telefoner. Något officiellt pris finns ännu inte, men vi skulle gärna se att den hamnar runt 16 000–17 000 kronor.

(Image credit: Future)

Till det priset – något lägre än introduktionspriset för OnePlus Open – tror vi att Razr Fold kan väcka ett helt nytt intresse för vikbara telefoner bland nyfikna användare som i dag avskräcks av de höga prislapparna. Honor och Oppo erbjuder redan mer prisvärda vikbara modeller, vilket ger Motorola ett tydligt utrymme att ta plats.

Vår erfarenhet av vikbara telefoner har också lärt oss att idén om dem som extremt kraftfulla produktivitetsverktyg inte nödvändigtvis stämmer för de flesta. För många handlar det snarare om samma användningsområden som vanliga telefoner – läsa artiklar, titta på video, spela spel – fast på en större och bekvämare skärm. Multitasking är ofta sekundärt, och här har Motorola chansen att positionera Razr Fold som den vikbara telefonen för ”vanliga” användare.

Samtidigt vet vi redan att Motorola inte snålar med hårdvaran. Företaget är inte främmande för premiumprodukter, och Razr 60 Ultra visar att Motorola inte tvekar att ta rejält betalt när de vill. Det finns därför en risk att Razr Fold snarare blir en premiumutmanare till Galaxy Z Fold 7 än ett mer prisvärt alternativ.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Enligt oss vore det ett missat tillfälle. Motorola är som starkast när de konkurrerar med prisvärdhet och smarta kompromisser, och det är där Razr Fold verkligen kan göra skillnad – både för företaget självt och för utvecklingen av ett nytt mellansegment för vikbara telefoner.

Om vi redan vet att Razr Fold kommer med stora LTPO-skärmar och ett gediget kamerapaket, är det snarare de interna komponenterna som kan bli nyckeln till ett lägre pris. Vi skulle till exempel gärna se ett något mindre kraftfullt chipset och en fast RAM-konfiguration om det innebär en tydligt lägre prislapp.

Nu återstår det bara att vänta. Design och hårdvara är sannolikt redan spikade. Razr Fold kommer oavsett att bli en av de mest intressanta Motorola-telefonerna vid lansering, och vi hoppas att den också får något extra som gör den värdig en plats bland de bästa vikbara telefonerna på marknaden.