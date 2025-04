Motorola bekräftar stor lansering av Razr-fliptelefoner – här är 5 sätt de kan förbättra en av fjolårets bästa telefoner

Motorola Razr Plus som släpptes 2024.

Motorola kanske inte är det första varumärket som dyker upp i tankarna när det gäller vikbara telefoner, men faktum är att företaget i det tysta har skapat några av de bästa vikbara fliptelefonerna under en tid nu – och nästa generation är precis runt hörnet.

Företaget har nu bekräftat detta i en ny teaservideo där den 24 april markerats som lanseringsdatum. Mellan Motorolas egna hintar och flera trovärdiga läckor har vi en ganska tydlig bild av vad som kan vara på väg.

Här är fem sätt som Motorola Razr 2025 och Motorola Razr Plus 2025 – som sannolikt kommer att kallas Motorola Razr 60 och Motorola Razr 60 Ultra utanför USA – kan förbättras jämfört med fjolårets Razr-serie.

1. En ny träfinish

En av de mest intressanta möjligheterna vi hört om Motorola Razr Plus 2025 är att den kan komma med en yta som liknar trä.

Flera av Motorolas teaservideor har visat vad som ser ut att vara just en träliknande modell och i en läckt GIF från Evan Blass – som har en stark historik när det gäller telefonläckor – har vi dessutom fått en tydlig titt på den.

Om en träinspirerad design verkligen är en förbättring går förstås att diskutera, men det är utan tvekan något ovanligt, och många kommer säkert att älska det. För den som inte gör det lär det finnas andra alternativ.

Enligt läckor kommer Motorola Razr Plus 2025 även att släppas i grönt och rött, medan vanliga Motorola Razr 2025 kan komma i färgerna Pantone Gibraltar (blå), Pantone Lightest Sky (silver) och Spring Bud (grön).

2. Ett större batteri

Både Motorola Razr 2025 och Motorola Razr Plus 2025 uppges få batterier på 4 500 mAh. Det är läckorna @ZionsAnvin och XpertPick som hävdar detta för Plus- respektive standardmodellen.

Om uppgifterna stämmer skulle det vara en ökning från tidigare generation, där Motorola Razr 2024 har ett batteri på 4 200 mAh och Motorola Razr Plus 2024 bara 4 000 mAh.

När det gäller batterier är större nästan alltid bättre – och det är särskilt välkommet här, då nuvarande modeller har haft ganska blygsam batteritid. En uppgradering av batteritiden vore med andra ord välkommen.

3. Snabbare laddning

Utöver ett större batteri kan Motorola Razr Plus 2025 också få snabbare laddning än sin föregångare. Enligt en läcka ska modellen stödja 68W snabbladdning via kabel – att jämföra med 45W på Motorola Razr Plus 2024.

Det innebär inte bara att den nya modellen kan få bättre batteritid, utan också att man slipper ha den inkopplad lika länge när batteriet väl tar slut.

Tyvärr finns det inga uppgifter om att vanliga Motorola Razr 2025 får samma uppgradering – läckor som dykt upp hittills pekar på att den återigen får 30W kabelbunden laddning.

Båda modellerna lär dock fortsatt stödja trådlös laddning, precis som sina föregångare, men vi har ännu inte sett några tecken på att den skulle bli snabbare än 15W som gäller i dag.

4. Stöd för våta skärmar

En intressant nyhet vi hört om Motorola Razr 2025 (från samma XpertPicks-rapport som nämndes tidigare) är att den kan få stöd för så kallad wet touch-funktionalitet.

Det innebär att telefonen skulle kunna användas även när dina händer eller skärmen är blöta. Utan detta brukar skärmar bli mindre responsiva eller registrera felaktiga tryck när de är våta.

Det nämns inte om Motorola Razr Plus 2025 får denna funktion, men om den vanliga modellen får det är det troligt att även den mer påkostade varianten också får det.

5. En bättre selfiekamera

Slutligen, enligt @ZionsAnvin, kan Motorola Razr Plus 2025 komma med en selfiekamera på 50 MP. Det är en ökning från 32 MP i Motorola Razr Plus 2024 och skulle kunna innebära ett rejält lyft för både selfies och videosamtal.

Detta kan dock bli den enda verkliga kamerauppgraderingen, då samma källa menar att de andra två kamerorna också kommer ligga kvar på 50 MP – alltså ingen förändring från i fjol. Andra källor antyder att vanliga Motorola Razr 2025 också kommer ha en huvudkamera på 50 MP, precis som förra året, samt en selfiekamera på 32 MP igen.

Däremot är det fortfarande oklart vilka specifikationer ultra­vid­vinkel­kameran i Razr 2025 kommer att få och även om antalet megapixlar förblir detsamma, kan andra delar som sensorsstorlek eller optik mycket väl ha förbättrats.