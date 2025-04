Motorola confirma el lanzamiento del Razr: 5 formas en las que podría mejorar uno de los mejores teléfonos plegables de 2024

Puede que Motorola no sea la primera empresa que se te ocurra cuando piensas en teléfonos plegables, pero, de hecho, lleva bastante tiempo fabricando silenciosamente algunos de los mejores teléfonos plegables y está previsto que su último lote llegue de forma inminente.

La compañía lo ha confirmado en un nuevo teaser , destacando el 24 de abril como el gran día, y entre los propios avances de la compañía y varios rumores, tenemos una idea de qué esperar.

A continuación, se presentan cinco formas en las que el Motorola Razr 2025 y el Motorola Razr Plus 2025 (que probablemente se llamarán Motorola Razr 60 y Motorola Razr 60 Ultra fuera de los EE. UU.) podrían mejorar la serie Motorola Razr 2024.

1. Un nuevo acabado maderoso

Big reveals. Iconicdesigns. Coming 4/24 🤫. #MakeItIconic #GatewayToIconic pic.twitter.com/PhfPg4o71hApril 10, 2025

Una de las posibilidades más intrigantes que hemos escuchado sobre el Motorola Razr Plus 2025 es que podría estar disponible con un acabado de veta de madera.

Algunos de los videos teaser de Motorola han mostrado lo que parece una opción claramente de madera, y hemos tenido una visión clara de este posible modelo en un GIF filtrado de Evan Blass , quien tiene un gran historial de filtraciones de teléfonos.

Es discutible si la apariencia de madera supone una mejora, pero sin duda es inusual, y seguro que a algunos les encantará. Quienes no, casi seguro que tendrán otros acabados que elegir.

De hecho, las filtraciones sugieren que también habrá opciones verde y rojo para el Motorola Razr Plus 2025, mientras que el Motorola Razr 2025 estándar podría venir en tonos Pantone Gibraltar (azul), Pantone Lightest Sky (plata) y Spring Bud (verde).

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

2. Batería más potente

El Motorola Razr Plus 2024 (Image credit: Philip Berne / Future)

Se informa que tanto el Motorola Razr 2025 como el Motorola Razr Plus 2025 contarán con baterías de 4500 mAh. Esto según el filtrador @ZionsAnvin en el caso del Motorola Razr Plus 2025, y XpertPick en el caso del Motorola Razr 2025.

En ambos casos, sería más grande que las baterías de los modelos actuales, ya que el Motorola Razr 2024 tiene una batería de 4,200 mAh y el Motorola Razr Plus 2024 tiene solo una de 4,000 mAh.

Cuando se trata de baterías, básicamente siempre es mejor que sean más grandes, pero es especialmente agradable verlo aquí, ya que los modelos actuales tienen baterías bastante pequeñas, por lo que podrían beneficiarse de una mejora en la resistencia.

3. Carga más rápida

El Motorola Razr Plus 2024 (Image credit: Philip Berne / Future)

Además de tener una batería más grande, el Motorola Razr Plus 2025 también podría cargar más rápido que su predecesor, según una filtración que sugiere que admite carga por cable de 68 W. Esto supone un aumento respecto a los 45 W del Motorola Razr Plus 2024, por lo que el nuevo modelo no solo podría tener una mayor duración de batería, sino que posiblemente no tengas que dejarlo enchufado tanto tiempo una vez que se agote.

Lamentablemente, no hay ninguna sugerencia de que el Motorola Razr 2025 estándar recibirá una actualización similar, y las filtraciones hasta el momento apuntan a que nuevamente tendrá una carga por cable de 30 W.

Es probable que ambos teléfonos también admitan la carga inalámbrica, como lo hicieron sus predecesores, pero no hemos escuchado ninguna indicación de que sea más rápida que los 15 W que se ofrecen en los modelos actuales.

4. Funcionalidad al tacto húmedo

El Motorola Razr Plus 2024 (Image credit: Philip Berne / Future)

Una cosa interesante que hemos escuchado sobre el Motorola Razr 2025 (del mismo informe de XpertPicks mencionado anteriormente) es que podría tener funcionalidad de tacto húmedo.

Eso significaría que aún podrías usar el teléfono con las manos o la pantalla mojadas. Sin esto, las pantallas tienden a ser menos sensibles o a registrar toques falsos cuando están mojadas.

No se menciona esto para el Motorola Razr Plus 2025, pero creemos que si el modelo base lo tiene, el modelo más premium probablemente también lo tendrá.

5. Mejor cámara selfie

El Motorola Razr Plus 2024 (Image credit: Philip Berne / Future)

Finalmente, según @ZionsAnvin , el Motorola Razr Plus 2025 podría tener una cámara frontal de 50 MP. Esto supone un aumento respecto a los 32 MP del Motorola Razr Plus 2024, lo que podría mejorar notablemente las selfies y las videollamadas.

Sin embargo, esta podría ser la única mejora real de la cámara que veamos, ya que la misma fuente afirma que las otras dos cámaras también serán de 50 MP, lo cual no supone ningún cambio respecto al año pasado. Otras fuentes sugieren que el Motorola Razr 2025 básico también contará con una cámara principal de 50 MP, como el año pasado, junto con una cámara para selfies de 32 MP.

Dicho esto, no tenemos tan claro qué especificaciones tendrá la cámara ultra ancha del Razr 2025, e incluso si los megapíxeles siguen siendo los mismos, otros aspectos, como el tamaño del sensor y las lentes, podrían cambiar.