Din Android-mobil får en stor ny säkerhetsfunktion – så fungerar automatisk omstart

För inte så länge sedan rapporterade vi om hur Android kunde få en ny säkerhetsfunktion för att stoppa tjuvar – en funktion som redan finns på iPhones. Nu är den på väg att lanseras.

Som 9to5Google uppmärksammat innehåller den senaste uppdateringen av Google Play-tjänster en ny funktion som automatiskt kommer att starta om din telefon eller surfplatta efter tre dagars inaktivitet. Med andra ord: om din enhet varit låst i tre dagar i rad kommer den att stängas av och startas om – och det finns en bra anledning till det.

När en Android-enhet startas om hamnar den i sitt läge "‘Before First Unlock". I det läget är all data krypterad och det är svårare att låsa upp enheten, eftersom biometrisk autentisering är inaktiverad fram till dess att du själv låst upp telefonen – vilket betyder att en lösenkod krävs.

