Motorolas nya vikbara telefon kan slå Samsung Galaxy Z Flip 7 på tre viktiga sätt

Samsung Galaxy Z Flip 7 har ännu inte bekräftats av Samsung, men det verkar redan som att en kraftfull konkurrent är på väg i form av den ryktade Motorola Razr Ultra för 2025 (som sannolikt kommer att kallas Motorola Razr 60 Ultra på den svenska marknaden).​

Enligt nyupptäckta Geekbench-benchmarkrapporter är årets ryktade Motorola Razr Ultra-modell utrustad med ett Qualcomm Snapdragon 8 Elite-chipset, Adreno 830 GPU och imponerande 16 GB RAM.​

Geekbench-rapporten – upptäckt av Xpertpick – antyder också att telefonen kommer att köra ett Android 15-baserat operativsystem, troligen en version av Motorolas Hello UI Android-anpassning.​

