El Motorola Razr Fold es en gran parte un misterio, pero ya supera al Samsung Galaxy Fold 7 en un aspecto clave

Motorola presenta el Razr Fold

Pantalla interna de 8.1 pulgadas, con una pantalla de cubierta de 6.6 pulgadas

5 cámaras, incluida una cámara frontal interna de 20 MP

Sin duda, el Razr Ultra de Motorola ha tenido un buen recibimiento, por lo que seguramente es la causa de que la compañía esté tan animada por su querida serie (tanto en número como físicamente), ¿cómo? Con el nuevo Motorola Razr Fold.

Anunciado en el CES 2026 de Las Vegas, el Razr Fold lleva a Motorola al territorio de las tabletas plegables, pero con su estilo característico y algunos trucos fotográficos que ha aprendido del impresionante Razr Ultra. También es uno de los plegables más grandes, con una pantalla de 8.1 pulgadas desplegada y una pantalla de cubierta de 6.6 pulgadas.

No hay muchos detalles sobre esas pantallas más allá del tamaño, aunque Motorola describe la gran pantalla flexible como LPTO, lo que debería significar que ofrecerá una frecuencia de actualización variable que podría oscilar entre 1 Hz y 120 Hz, lo que la situaría en una posición competitiva frente a la pantalla principal del Samsung Galaxy Z Fold 7.

Sin embargo, hay un aspecto en el que el Motorola Razr Fold ya está destinado a superar a su principal competidor: la creatividad. El nuevo dispositivo será compatible con la entrada Moto Pen Ultra y el rechazo de la palma de la mano. Aunque Motorola no lo ha confirmado, eso indicaría una capa digitalizadora, algo que Samsung ha perdido en su ahora ultradelgado Z Fold 7.

Las cámaras también parecen bastante impresionantes. Hay cinco en total, incluyendo una ultra gran angular de 50 MP que también admite fotografía macro, una de 50 MP con zoom óptico de 3x y una cámara principal gran angular de 50 MP.

Motorola también va un poco más allá con las demás cámaras. Hay una cámara interna de 20 MP en la pantalla principal (el doble de lo que ofrece Samsung en el Z Fold 7) y una potente cámara para selfis de 32 MP en la pantalla de la cubierta.

Nos impresionaron las capacidades fotográficas del Razr Ultra, así que espero grandes cosas de estas lentes. Sabemos que las cámaras serán compatibles con la captura de vídeo Dolby Vision.

Los detalles sobre el procesador, la RAM, el tamaño real y el peso son escasos (las imágenes proporcionadas muestran un dispositivo relativamente delgado). Motorola promete ofrecer más detalles, como el precio, en los próximos meses.

Hay algunas noticias prometedoras en cuanto al software, como la IA integrada en el dispositivo, la multitarea, las interfaces adaptativas y funciones útiles como «Catch me up».

Habrá un par de opciones de color inspiradas en Pantone: azul ennegrecido y blanco lirio.

Aún así, nos quedan preguntas, como por ejemplo, ¿por qué la protuberancia de la cámara es tan grande (aunque suponemos que es para admitir todas esas cámaras de alta resolución)? ¿Y el Razr Fold también contará con el potente Qualcomm Snapdragon 8 Elite?

La buena noticia es que esta semana podremos ver el teléfono más de cerca en el CES.

