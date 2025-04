OnePlus 13T lanseres 24. april – og selskapet har allerede vist den frem

OnePlus har bekreftet at OnePlus 13T vil lanseres 24. april

Vil i første omgang være en lansering eksklusiv for Kina

Selskapet har også avslørt skjermstørrelsen og fargene

OnePlus har nå bekreftet at OnePlus 13T vil bli avduket 24. april – men i ekte OnePlus-ånd trenger vi ikke å vente til da for å få en offisiell titt på telefonen, siden den allerede er avslørt.

En kort teaser-video lagt ut på den kinesiske sosiale medieplattformen Weibo (via GSMArena) viser både forsiden og baksiden av OnePlus 13T i dens helhet. Vi får se en flat rygg, avrundede hjørner og tre fargealternativer: grå, rosa og svart.

Vi kan også se at telefonen har en ny knapp på siden i stedet for den kjente glideren vi vanligvis finner på OnePlus-telefoner. Selskapet har tidligere bekreftet at det er en tilpassbar knapp, som ligner på handlingsknappen på iPhone.

Fargene på den nye OnePlus 13T. (Image credit: OnePlus)

Liten skjerm og stort batteri

I et annet innlegg avslørte OnePlus at 13T får en 6,32-tommers skjerm, og i en tidligere teaser opplyste den at batteriet ville være på minst 6000 mAh – noe som er spesielt imponerende med tanke på at OnePlus 13T ser ut til å være relativt kompakt etter dagens standarder.

Det er alt vi vet offisielt for øyeblikket, men ifølge lekkasjer skal OnePlus 13T ha en Snapdragon 8 Elite-brikke, 16 GB RAM, et 50 MP hovedkamera, et 50 MP telefotokamera (med 2x optisk zoom), og muligens et ultravidvinkelkamera – selv om vi ikke har hørt noen spesifikke detaljer om sistnevnte.

Alt dette peker på at OnePlus 13T er en virkelig imponerende telefon - hvis prisen er riktig. Vi får et bedre inntrykk av hvor god OnePlus 13T egentlig er snart, men det er verdt å påpeke at presentasjonen 24. april kun gjelder Kina.

Forhåpentligvis tar det ikke for lang tid før vi ser en global lansering, da dette ser ut til å være et lovende kompakt alternativ til OnePlus 13.

