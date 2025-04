OnePlus 13T lanseras den 24 april – och företaget har redan visat upp den

OnePlus har nu bekräftat att OnePlus 13T kommer att presenteras den 24 april – men i sann OnePlus-anda behöver vi inte vänta tills dess för att få en officiell titt på telefonen, eftersom den redan har visats upp.

En kort teaservideo som publicerats på kinesiska sociala medieplattformen Weibo (via GSMArena) visar både fram- och baksidan av OnePlus 13T i sin helhet. Vi får se en platt baksida, rundade hörn och tre färgalternativ: grå, rosa och svart.

Vi kan också se att telefonen har en ny knapp på sidan istället för det välbekanta reglaget vi brukar hitta på OnePlus-telefoner. Företaget har tidigare bekräftat att det handlar om en anpassningsbar knapp, liknande Action-knappen på iPhones.

