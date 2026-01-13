OnePlus har kansellert to av sine mest etterlengtede telefoner i 2026, hevder nye rykter – dette er årsaken

En tipser hevder at OnePlus Open 2 og OnePlus 15s begge kan ha blitt kansellert.

I begge tilfeller kan en veldig lik telefon bli solgt i stedet.

Det er fortsatt en sjanse for at vi kan se en ny, brettbar OnePlus-telefon neste år.

OnePlus Open var en av de beste brettbare telefonene da den ble lansert i 2023. Til tross for at den har fått mye ros fra oss og andre steder, har vi ennå ikke sett en etterfølger – og det ser nå ut til at vi kanskje ikke får se en på lenge, om noen gang.

Ifølge Yogesh Brar – en tipser med en generelt solid merittliste – har OnePlus Open 2 blitt kansellert, men om det betyr at vi rett og slett ikke får den i år, eller om OnePlus har trukket seg helt ut av markedet for brettbare telefoner, er ikke helt klart.

Men det er ikke den eneste OnePlus-telefonen som kan ha blitt kansellert, for i et svar hevdet Brar at det er 90 % sjanse for at den ryktede OnePlus 15s også har blitt kansellert.

Another product getting cancelled is the OnePlus Open 2...January 10, 2026

Ennå ikke mainstream

Men hvorfor skulle dette være tilfelle? Jo, når det gjelder OnePlus Open 2, hevdet selskapet tidligere at vi ikke ville se dette i 2025 fordi markedet ikke var mainstream nok ennå, og det er uten tvil fortsatt tilfelle nå.

Det kan endre seg snart, ettersom iPhone Fold angivelig kommer i år, og kan skyve foldbare telefonmodeller i søkelyset – så kanskje OnePlus vil velge å lansere en annen foldbar telefon etter det, i 2026, men det er bare spekulasjoner for nå.

Den andre viktige grunnen til at vi kanskje ikke ser OnePlus Open 2 i år, er at som NotebookCheck påpeker, planlegger Oppo – som eier OnePlus – angivelig en global utgivelse av Find N6 – og hvis det fantes en OnePlus Open 2, ville dette sannsynligvis være lite mer enn en omdøpt Find N6 uansett.

Så i så fall ville det være lite behov for en OnePlus Open 2, og det kan bare risikere å spise av salget av en foldbar telefon fra OnePlus' morselskap.

Når det gjelder OnePlus 15s, ville denne sannsynligvis bare blitt solgt i India uansett, og ville sannsynligvis ligne på den kommende OnePlus 15T, så kanskje selskapet rett og slett har vurdert at det ikke er behov for to forskjellige modeller som er så like. Hvorvidt 15T vil bli allment tilgjengelig utenfor Kina gjenstår imidlertid å se.

Selvfølgelig tar vi disse kanselleringspåstandene med en klype salt foreløpig uansett, men sørg for å følge med på listen vår over de beste OnePlus-telefonene for eventuelle nye modeller.