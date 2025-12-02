Den neste OnePlus-modellen kan få det største batteriet selskapet noen gang har brukt i en telefon

OnePlus 15R får et massivt batteri på 8300 mAh

Vent deg en billigere, nedskalert versjon av OnePlus 15

Telefonen lanseres 17. desember

Som du kan lese i vår anmeldelse av OnePlus 15, ble vi svært imponert over den nyeste OnePlus-telefonen, med uvanlige fem av fem stjerner. Nå kommer det rapporter om at merkets neste modell kan heve standarden betraktelig når det gjelder batterikapasitet.

Ifølge OnePlus-sjef Li Jie Louis på Weibo, via Android Authority, vil OnePlus 15R – kjent som OnePlus Ace 6T i Kina – komme med et batteri på hele 8300 mAh. Det burde bety svært lang tid mellom ladingene.

Det er mer enn de 7300 mAh som finnes i OnePlus 15, og slår de fleste andre telefoner på markedet. Modeller med større batterier pleier å være ekstremt tykke, robuste telefoner designet for utendørs bruk og mer krevende miljøer.

OnePlus 15R skal også støtte 100W hurtiglading. Det er litt lavere enn 120W som tilbys i OnePlus 15, men burde fortsatt bety veldig raske ladetider.

Tidligere OnePlus-varianter

OnePlus 13R. (Image credit: Future)

OnePlus började släppa teasers för mobilen tidigare i månaden och priset väntas hamna runt samma nivå som OnePlus 13R, cirka 8 990 kronor. Vi återkommer med mer information så fort vi har alla detaljer på plats.

OnePlus har ikke alltid vært helt konsekvente med hvilke varianter de slipper telefonene sine, men nylig så vi både OnePlus 13R og OnePlus 13T som rimeligere alternativer til OnePlus 13 for de som ville slippe litt billigere unna.

R- og T-versjonene har en tendens til å skalere ned visse funksjoner for å holde prisen nede, mens T-modellen ofte er litt mindre i størrelse. Internasjonal tilgjengelighet har tidligere vært begrenset, selv om OnePlus 13R faktisk ble lansert globalt.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Det ser ut til at OnePlus 15R også vil bli solgt utenfor Kina, selv om detaljene ennå ikke er helt klare. Vi vet imidlertid at lanseringen vil finne sted onsdag 17. desember, og at telefonen vil få en høy vurdering for vann- og støvmotstand.

OnePlus begynte å slippe teasere for telefonen nylig, og prisen forventes å ligge rundt samme nivå som lanseringsprisen til OnePlus 13R, rundt 8 990 kroner. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har alle detaljene på plass.