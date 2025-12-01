Nästa OnePlus-modell kan få det största batteriet företaget någonsin använt i en telefon

OnePlus 15R får ett enormt batteri på 8 300 mAh

Räkna med en billigare, nedskalad version av OnePlus 15

Telefonen lanseras den 17 december

Som du kan läsa i vår recension av OnePlus 15 blev vi mycket imponerade av den senaste telefonen från OnePlus, med ett ovanligt fem av fem stjärnor i betyg. Nu kommer uppgifter om att nästa modell från märket kan höja ribban rejält när det gäller batterikapacitet.

Enligt OnePlus-chefen Li Jie Louis på Weibo, via Android Authority, kommer OnePlus 15R – som kallas OnePlus Ace 6T i Kina – med ett batteri på hela 8 300 mAh. Det borde innebära väldigt lång tid mellan laddningarna.

Det är mer än de 7 300 mAh som finns i OnePlus 15 och slår de flesta andra telefoner på marknaden. De modeller som erbjuder större batterier brukar vara extremt tjocka, stryktåliga mobiler avsedda för utomhusbruk och mer krävande miljöer.

Dessutom ska OnePlus 15R få stöd för 100 W snabbladdning. Det är något lägre än de 120 W som erbjuds i OnePlus 15, men bör ändå innebära riktigt snabba laddningstider.

Tidigare OnePlus-varianter

OnePlus 13R. (Image credit: Future)

OnePlus har inte alltid varit helt konsekventa med vilka varianter de släpper av sina telefoner, men senast såg vi både OnePlus 13R och OnePlus 13T som mer prisvärda alternativ till OnePlus 13 för den som ville komma undan lite billigare.

R- och T-versionerna brukar skala bort vissa funktioner för att hålla nere priset, medan T-modellen ofta är något mindre i storlek. Tillgängligheten internationellt har tidigare varit begränsad, även om OnePlus 13R faktiskt lanserades globalt.

Det ser ut som att OnePlus 15R också kommer säljas utanför Kina, även om detaljerna ännu inte är helt klara. Däremot vet vi att lanseringen sker onsdagen den 17 december och att telefonen får hög klassning för vatten- och dammtålighet.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

OnePlus började släppa teasers för mobilen tidigare i månaden och priset väntas hamna runt samma nivå som OnePlus 13R, cirka 8 990 kronor. Vi återkommer med mer information så fort vi har alla detaljer på plats.