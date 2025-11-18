OnePlus bjuder på teaser av OnePlus 15R – och en ny smartklocka är också på väg

Två nya OnePlus-enheter har visats upp i teasers

Lanseringarna väntas ske inom 2–3 månader

Det finns redan rykten om vad som är på gång

Vi gav precis OnePlus nya flaggskeppstelefon högsta betyg i vår recension av OnePlus 15, och nu är mer hårdvara på väg från företaget: OnePlus har nu officiellt hintat både OnePlus 15R och en ny smartklocka.

Dessa teasers avslöjar inte särskilt mycket om någon av produkterna, men vi kan ändå göra kvalificerade gissningar om vad som väntar. Gå in på OnePlus' officiella hemsida (via GSMArena) för att se teaserbilderna själv.

Först ut är OnePlus 15R, som väntas bli en budgetvänligare och nedskalad version av OnePlus 15 – precis som Pixel “a”-serien, iPhone “e”-serien och Samsungs “FE”-modeller. Om du är ute efter mycket telefon för pengarna är det troligen här du hittar det.

Baserat på tidigare lanseringar blir OnePlus 15R nästan garanterat den internationella versionen av OnePlus Ace 6, som redan släppts i Kina. Det innebär att vi kan vänta oss ett Snapdragon 8 Elite-chipp, upp till 16 GB RAM och 1 TB lagring, samt en dubbelkamera på 50 MP + 8 MP.

Håll ögonen öppna

När det gäller smartklockan – nämnd som OnePlus New Watch – får vi bara en enkel konturbild och inte mycket mer. Det finstilta på sajten pekar mot att det fullständiga namnet avslöjas innan månadens slut och att lanseringen sker i december eller januari.

Eftersom Oppo och OnePlus numera i stort sett är samma företag spekuleras det i att den kommande smartklockan blir en ommärkt version av Oppo Watch S, som erbjuder en ultratunn design och upp till 10 dagars batteritid.

Den senaste OnePlus-klockan vi såg var OnePlus Watch 3, som lanserades i februari. Den imponerade inte lika mycket som OnePlus 15, men vi beskrev den ändå som en av årets bästa Android-smartklockor.

Du kan registrera dig för att få uppdateringar om båda produkterna på OnePlus' webbplats och i utbyte kan du få rabatt på klockan eller en chans att vinna en OnePlus 15R när lanseringen sker under de kommande månaderna.