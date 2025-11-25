Lanseringsdatum för OnePlus 15R är bekräftat – och den kommer tillsammans med två andra enheter

MISSA INTE Missa inte Black Week hos Amazon, med massor av suveräna deals på iPhones och andra teknikprylar.



OnePlus har bekräftat att OnePlus 15R lanseras den 17 december

OnePlus Pad Go 2 och OnePlus Watch Lite kommer också att visas upp då

Förbokning av telefonen eller surfplattan ger rabatter och gratis-tillbehör

OnePlus 15 dök upp bara för några veckor sedan men trots att året nästan är slut är OnePlus inte klar med sina lanseringar än. Företaget har meddelat att tre nya enheter kommer den 17 december.

Huvudprodukten är OnePlus 15R, som väntas bli ett något enklare men fortfarande ganska högpresterande alternativ till OnePlus 15. Företaget har inte sagt särskilt mycket om den än men har avslöjat att den kommer säljas i färgerna Charcoal Black och Mint Breeze (grön), att den får en ram i metall och att den är klassad enligt IP66, IP68, IP69 och IP69K.

De flesta telefoner har bara en vattentäthetsklassning, där flaggskepp framför allt brukar ligga på IP68. Det innebär att de klarar att sänkas ned i upp till 1,5 meter vatten i upp till 30 minuter. Men de extra klassningarna här betyder att OnePlus 15R också klarar vattenstrålar med högt tryck och hög temperatur.

Läckor antyder samtidigt att OnePlus 15R kan få ett Snapdragon 8 Gen 5-chip (dock inte ”Elite”-versionen), en dubbelkamera med huvudkamera på 50 MP, en skärm på 165 Hz och ett batteri på 8 000 mAh – vilket i så fall till och med skulle slå OnePlus 15 med dess batteri på 7 300 mAh.

OnePlus 15R kommer sannolikt att vara en något enklare version än OnePlus 15 (ovan). (Image credit: Philip Berne / Future)

Andra enheter och förbokningsbonusar

Utöver det kommer företaget även att presentera OnePlus Watch Lite och OnePlus Pad Go 2 den 17 december, där den sistnämnda ska säljas i färgerna Shadow Black och Lavender Drift. Vi vet också att den får 5G-stöd, antireflex-behandlat glas och en integrerad penna.

Om den här telefonen eller surfplattan låter lockande blir du säkert glad över att höra att OnePlus också planerat en del förbokningsförmåner. Om du förhandsbokar OnePlus 15R i Sverige får du 1 000 kronor rabatt, plus en gratis 120W adapter kit och ett sandstone magnetic case. Du får också en kupong värd upp till 1 000 kronor när du byter in en enhet.

Med OnePlus Pad Go 2 kan du spara 500 kronor om du förhandsbokar, samt få en gratis klocka värd 3 399 kronor (begränsat laget). Dessutom får verifierade studenter och företagsanvändare ytterligare 10% rabatt på någon av enheterna.