Lanseringsdatoen for OnePlus 15R er bekreftet – og den kommer sammen med to andre enheter

OnePlus har bekreftet at OnePlus 15R lanseres 17. desember.

OnePlus Pad Go 2 og OnePlus Watch Lite vil også bli avduket da.

Forhåndsbestilling av telefonen eller nettbrettet gir deg rabatter og gratisgaver.

OnePlus 15 ble lansert for bare noen få uker siden, men til tross for at året nesten er over, er ikke OnePlus ferdig med lanseringene ennå. De har annonsert at tre nye enheter kommer 17. desember.

Hovedproduktet er OnePlus 15R, som ventes å være et litt billigere, men fortsatt ganske avansert alternativ til OnePlus 15. Selskapet har ikke sagt mye om den ennå, men har avslørt at den vil bli solgt i fargene Charcoal Black og Mint Breeze (grønn), at den får en metallramme, og at den vil ha IP66-, IP68-, IP69- og IP69K-klassifiseringer.

De fleste telefoner har bare én vannmotstandsklassifisering, og flaggskiptelefoner har en tendens til å være IP68-klassifiserte. Det betyr at de tåler å bli senket ned i vann på opptil 1,5 meters dyp i opptil 30 minutter. Men de ekstra klassifiseringene her betyr at OnePlus 15R også tåler vannstråler med høyt trykk og høye temperaturer.

Lekkasjer antyder i mellomtiden at OnePlus 15R kan ha et Snapdragon 8 Gen 5-brikkesett (men ikke «Elite»-versjonen), et 50 MP-kamera med to linser, en 165 Hz-skjerm og et 8000 mAh-batteri – hvorav sistnevnte til og med kan slå OnePlus 15 på 7300 mAh.

15R vil sannsynligvis være et lite steg ned fra OnePlus 15 (over) (Image credit: Philip Berne / Future)

Andre enheter

I tillegg til dette vil selskapet også annonsere OnePlus Watch Lite og OnePlus Pad Go 2 den 17. desember, hvor sistnevnte skal selges i fargene Shadow Black og Lavender Drift. Vi vet også at den vil støtte 5G, ha en antirefleks-glassfinish og komme med en integrert pekepenn.

I enkelte regioner kan du få store forhåndsbestilling. Det er ennå uklart hvordan dette vil spille seg ut i Norge.

Videre lesning