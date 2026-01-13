OnePlussan paletti uusiksi – odotettu puhelin näyttää peruuntuneen

Lähteen mukaan OnePlus Open 2 ja OnePlus 15s on peruttu

Molemmille on tarjolla vastaavanlainen korvike

Nähdäänkö OnePlussan taittuva puhelin ensi vuonna?

Vuonna 2023 julkaistu OnePlus Open oli monien mielestä saapuessaan jopa markkinoiden paras taittuva puhelin, mutta tästä huolimatta se ei ole saanut seuraajaa. Tuoreimman tiedon valossa mahdollisen mantelinperijän odottelu jatkuu vielä pitkään – mikäli sellaista on ylipäätään tulossakaan.

Perinteisesti OnePlussan asioista varsin hyvin perillä ollut Yogesh Brar kertoo OnePlus Open 2:n tulleen peruutetuksi. Se, tarkoittaako tämä ainoastaan tämänvuotista mallia vai taittuvaa puhelinta ylipäätään, ei ole vielä tiedossa.

Kyseessä ei myöskään ole ainoa silppuriin joutanut suunnitelma, sillä Brar väittää myös OnePlus 15s -mallin kokeneen 90 prosentin varmuudella saman kohtalon.

Another product getting cancelled is the OnePlus Open 2...January 10, 2026

Ei tarpeeksi valtavirtaa

Mikä voi olla peruutuksen taustalla? OnePlus Open 2:n osalta joudumme tässä vaiheessa turvautumaan yhtiön aiempiin kommentteihin, jotka perustelivat vuoden 2025 väliinjättöä. Tuolloin valmistaja totesi taittuvien puhelimien markkinan olevan vielä liian kaukana valtavirrasta. Tilanne ei tämän osalta liene muuttunut juurikaan.

Horisontissa näkyy kuitenkin muutoksen tuulia. iPhone Fold on monien lähteiden mukaan saapumassa tämän vuoden aikana, joten kenties OnePlus valmistautuu oman mallin julkaisuun Applen jälkeen. Tämä on kuitenkin vain spekulaatiota.

Toinen syy OnePlus Open 2:n väliinjäämiselle voi olla emoyhtiö Oppo, joka on aikeissa julkaista taittuvan Find N6 -mallin. Yhtiöiden välisen synergian takia on todennäköistä, että puhelimet eivät juurikaan eroaisi toisistaan. Nyt kun Oppo on saapunut myös Suomen markkinoille, nähtäneen heidän taittuva malli mahdollisesti myös täkäläisillä markkinoilla.

OnePlus 15s ei juurikaan koske Suomen markkinoita, sillä aiemmat mallit on nähty ainoastaan Intian markkinoilla. Sen tilalla nähtäneen OnePlus 15T, sillä mallien väliset erot ovat aiemminkin jääneet hyvin maltillisiksi. Se, rantautuuko OnePlus 15T tällä ketaa Kiinan ulkopuolelle, jää kuitenkin nähtäväksi.

Toistaiseksi kummankin puhelimen kohtalo on luonnollisesti vain huhujen varassa, eikä virallista tietoa ole saatu. Kannattaakin suhtautua varauksella kumpaankin tietoon siltä varalta, että tähtäimessäsi on paras OnePlus-puhelin.