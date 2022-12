Paras OnePlus-puhelin 2022: suositun puhelinvalmistajat parhaat mallit

Included in this guide:

OnePlus on suosittu puhelinvalmistaja Suomessa ja yhtiöltä löytyykin hyviä vaihtoehtoja niin lippulaivaa etsiville kuin keskihintaista laatupuhelinta kaipaaville.

Tilanne oli vielä hiljattain toinen, sillä OnePlus saapui markkinoille ensisijaisesti "lippulaivojen tappajana", mutta sittemmin hintavamman pään rinnalle on saatu keskihintaiset Nord-sarjalaiset.

Olemme koonneet tähän artikkeliin tämän hetken parhaat OnePlus-puhelimet, jotka vaihtelevat lippulaivoista edullisempiin malleihin. Jos mietinnässä on myös muut mallit, suosittelemme silloin kääntymään meidän parhaiden puhelinten ja parhaiden Android-puhelinten oppaisiin.

Paras OnePlus-puhelin 2022

Miksi TechRadar voi luottaa Asiantuntijaarvostelijamme käyttävät tuntikausia tuotteiden ja palveluiden testaamiseen ja vertailuun, jotta voit valita sinulle sopivimman. Lisätietoja testaamisesta.

OnePlus 10 Pro on laadukas Android-lippulaivapuhelin, josta ei tarvitse maksaa itseään kipeäksi. (Image credit: Future)

1. OnePlus 10 Pro Laatupuhelin lähes joka osa-alueella Tekniset tiedot Julkaisupäivä: Huhtikuu 2022 Paino: 201 g Mitat: 163 x 73,9 x 8,6 mm Käyttöjärjestelmä: Android 12 Näytön koko: 6,7 tuumaa Resoluutio: 1 440 x 3 216 Järjestelmäpiiri: Snapdragon 8 Gen 1 RAM-muisti: 8 / 12 Gt Tallennustila: 128 / 256 / 512 Gt Akku: 5 000 mAh Takakamera: 48 MP (laajakulma) + 50 MP (ultralaajakulma, 150 asteen kuvakulma) + 8 MP (telelinssi, 3,3x optisella tarkennuksella) Etukamera: 32 MP (laajakulma) specifications Condition Uudet Päivän parhaat tarjoukset Katso jälleenmyyjältä Gigantti (Avaa uuteen ikkunaan) Katso jälleenmyyjältä Gigantti (Avaa uuteen ikkunaan) Katso jälleenmyyjältä Dustinhome.fi (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Upea näyttö + Nopea pikalataus Älä osta, koska - Kameratilojen ongelmat - Erittäin iso

OnePlus 10 Pro tarjoaa hintaansa nähden runsaasti ominaisuuksia. Isona puhelimena se ei välttämättä sovi kaikille, mutta 6,7 tuuman AMOLED-näyttö on kirkas ja kaunis tapitettavaksi. 1 300 nitin maksimikirkkaus ei jätä myöskään pulaan, ja 120 Hz virkistystaajuus on hunajaa pelaajille.

Kamerat eivät pärjää aivan vastaavien kilpailijoiden tarjontaan, mutta niillä saa silti napattua loistavia kuvia. Pääkamerana toimii 48 megapikselin f/1,8 linssi, jonka rinnalla nähdään 50 megapikselin f/2,2 ultralaajakulma ja 8 megapikselin f/2,4 telelinssi. Pääkameralla saa napsittua kirkkaita ja värikkäitä kuvia, jota tuetaan kattavalla kameraohjelmistolla.

Kun päälle tuodaan vielä nopea pikalataus, hyvä akkukesto ja nopea suorituskyky, on OnePlus 10 Prota ilahduttava käyttää.

Lue arvostelu: OnePlus 10 Pro

Kyvykäs, edullinen ja laadukas OnePlus Nord 2T on keskihintaisten puhelinten eliittiä. (Image credit: Future)

2. OnePlus Nord 2T Täydellisen kyvykäs Tekniset tiedot Julkaisupäivä: Toukokuu 2022 Paino: 190 g Koko: 159,1 x 73,2 x 8,2 mm Käyttöliittymä: Android 12 Näyttö: 6,43 tuumaa Resoluutio: 1 080 x 2 400 Suoritin: MediaTek Dimensity 1300 RAM-muisti: 8/12 Gt Tallennustila: 128/256 Gt Akku: 4 500 mAh Takakamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP Etukamera: 32 MP Päivän parhaat tarjoukset Katso jälleenmyyjältä CDON FI (Avaa uuteen ikkunaan) Katso jälleenmyyjältä CDON FI (Avaa uuteen ikkunaan) Katso jälleenmyyjältä CDON FI (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Tehokas suorituskyky + Erinomainen pääkamera Älä osta, koska - Tylsä muotoilu - Ei IP-luokitusta

OnePlus Nord 2T ei ole muotoilultaan kaikkein kiinnostavin puhelin, mutta siinä riittää potkua käytännön tarpeisiin.

Tätä edeltäneen Nord 2 -mallin lailla puhelimessa on 6,43 tuuman AMOLED-näyttö, jossa on 90 Hz virkistystaajuus. Myös kamerat ovat säilyneet samana, joten uuteen malliin on tehty lähinnä pienempiä parannuksia.

Suorituskykyä riittää Dimensity 1300 -sirun kautta, joten se tarjoaa hintaansa nähden varsin runsaasti potkua ja viileät sisuskalut. Puhelin onkin varsin luotettava pidempienkin käyttöaikojen jälkeen.

Vaikka OnePlus Nord 2 tarjoaa hyvin paljon samoja ominaisuuksia, pidämme aavistuksen enemmän Nord 2T:stä, sillä sen parannukset suorituskykyyn ja latausnopeuteen ovat tuntuvat.

Lue arvostelu: OnePlus Nord 2T

Monien kaipaama perusmalli vuodelle 2022 on OnePlus 10T. (Image credit: Future)

3. OnePlus 10T Monien kaipaama OnePlus 10 Tekniset tiedot Julkaisupäivä: Elokuu 2022 Paino: 204 g Koko: 163 x 75,4 x 8,8 mm Käyttöliittymä: Android 12 Näyttö: 6,7 tuumaa Resoluutio: 1 080 x 2 412 Suoritin: Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM-muisti: 8/12/16 Gt Tallennustila: 128/256 Gt Akku: 4 800 mAh Takakamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP Etukamera: 16 MP Osta, koska + Nopea lataus + Tehokas Älä osta, koska - Keskinkertainen kamera - Huono akkukesto

OnePlus 10T on joiltain osin jopa OnePlus 10 Prota parempi puhelin. Siinä on vielä tehokkaampi Snapdragon 8 Plus Gen 1 -siru ja nopeampi 150 W lataus.

Muilta osin se on sitten joko samankaltainen tai jopa huonompi, mutta se ei myöskään maksa aivan niin paljoa. Puhelimen harkintaa miettivien kannattaakin pähkäillä, onko lisäteho ja vielä nopeampi latausnopeus sen väärtejä, sillä muutoin puhelin jää OnePlus 10 Pron jalkoihin.

Silti siinä on upea 6,7 tuuman näyttö, ja kamerat ovat hyviä, joskaan ei mitenkään erikoisia. Myös akkukesto jättää toivomisen varaa.

Lue arvostelu: OnePlus 10T

Vanhempi OnePlus 9 Pro on edelleen kyvykäs lippulaivamalli. (Image credit: TechRadar)

4. OnePlus 9 Pro Valokuvauksen uusi askel OnePlussalle Tekniset tiedot Julkaisupäivä: Maaliskuu 2021 Paino: 197 g Koko: 163,2 x 73,6 x 8,7 mm Käyttöliittymä: Android 11 Näyttö: 6,7 tuumaa Resoluutio: 1 440 x 3 216 Suoritin: Snapdragon 888 RAM-muisti: 8/12 Gt Tallennustila: 128/256 Gt Akku: 4 500 mAh Takakamera: 48 MP + 50 MP + 8 MP + 2 MP Etukamera: 16 MP specifications Storage Size 128Gt Condition Uudet Päivän parhaat tarjoukset Katso jälleenmyyjältä CDON FI (Avaa uuteen ikkunaan) Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi (Avaa uuteen ikkunaan) Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + OnePlussan paras kamerapuhelin + Huipputehokas Älä osta, koska - Kallis OnePlus-puhelimeksi - Ei microSD-tukea

OnePlus 9 Pro on viime vuoden lippulaivamalli, joka korjasi viimein OnePlussan heikoimman osa-alueen: kamerat.

Hasselbladin kanssa tehty yhteistyö ja uusittu ultralaajakulma tekevät OnePlus 9 Prosta yhden parhaimmista kamerapuhelimista. Uusittu kamerajärjestelmä ei ole kuitenkaan puhelimen ainoa etu, vaan siinä on lisäksi tehokas Snapdragon 888 -siru, jopa 12 Gt RAM-muistia, 6,7 tuuman AMOLED-näyttö 120 Hz virkistystaajuudella sekä HDR10+-tuki.

Muotoilu muistuttaa myös asiaankuuluvasti lippulaivaa, ja runko on lisäksi vedenkestävä. Kohtuullinen 4 500 mAh akku sekä 65 W pikalataus viimeistelevät kokonaisuuden, jossa ei ole juuri kompromisseja.

Lue arvostelu: OnePlus 9 Pro

Hinta-laatusuhdetta kaipaaville OnePlus 9 tarjoaa loistavan kumppanin taskuun. (Image credit: TechRadar)

5. OnePlus 9 Erinomainen hinta-laatusuhde Tekniset tiedot Julkaisupäivä: Maaliskuu 2021 Paino: 192 g Koko: 160 x 74,2 x 8,7 mm Käyttöliittymä: Android 11 Näyttö: 6,55 tuumaa Resoluutio: 1 080 x 2 400 Suoritin: Snapdragon 888 RAM-muisti: 8/12 Gt Tallennustila: 128/256 Gt Akku: 4 500 mAh Takakamera: 48 MP + 50 MP + 2 MP Etukamera: 16 MP specifications Colour Vihreä Condition Uudet Päivän parhaat tarjoukset Katso jälleenmyyjältä CDON FI (Avaa uuteen ikkunaan) Katso jälleenmyyjältä CDON FI (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Hintaansa nähden loistavat speksit + Hyvä kamera Älä osta, koska - Ei telelinssiä

OnePlus 9 tuo pöytään monet OnePlus 9 Pro -mallissa olevat parhaat ominaisuudet, kuten Hasselbladin kanssa yhteistyössä tehdyt kamerat ja uuden ultralaajakulman. Siitä uupuu kuitenkin Prossa oleva telelinssi, mutta se on silti valovuosia yhtiön aiempien mallien edellä.

Snapdragon 888 -siru, 12 Gt RAM-muistia ja 4 500 mAh akku tarkoittavat samoja tehoja muiden lippulaivamallien kanssa, ja 65 W pikalataus takaa akun pysyvän virroissa lyhyelläkin varoajalla.

6,55 tuuman AMOLED-näyttö ei ole aivan niin tarkka kuin isosisaruksessa, mutta siinä on silti sulava 120 Hz virkistystaajuus. Nämä näkyvät myös aavistuksen edullisemmassa hinnassa.

Lue arvostelu: OnePlus 9

Keskihintaista vaihtoehtoa etsiville OnePlus Nord 2 on edelleen loistava valinta. (Image credit: Srivatsa Ramesh)

6. OnePlus Nord 2 Hyvää suorituskykyä sopivalla hinnalla Tekniset tiedot Julkaisupäivä: Heinäkuu 2021 Paino: 189 g Koko: 158,9 x 73,2 x 8,3 mm Käyttöliittymä: Android 11 Näyttö: 6,43 tuumaa Resoluutio: 1 080 x 2 400 Suoritin: MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G RAM-muisti: 8/12 Gt Tallennustila: 128/256 Gt Akku: 4 500 mAh Takakamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP Etukamera: 32 MP specifications Colour Sininen, Vihreä, Harmaa Condition Uudet Päivän parhaat tarjoukset Katso jälleenmyyjältä CDON FI (Avaa uuteen ikkunaan) Katso jälleenmyyjältä Gomibo FI (Avaa uuteen ikkunaan) Katso jälleenmyyjältä Gigantti (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Hyvä suorituskyky + Nopea pikalataus Älä osta, koska - Mitätön muotoilu - Vain 90 Hz näyttö

OnePlus Nord 2 ei välttämättä ihastuta muotoilultaan, mutta siinä on tuntuvasti potkua peruskäyttäjän tarpeisiin.

6,43 tuuman AMOLED-näytössä on 90 Hz virkistystaajuus, joten se on sulavampi käyttää kuin monet vastaavassa hintaluokassa olevat laitteet. Kameroiden osalta tarjolla on kyvykäs 50 megapikselin laajakulmalinssi sekä 8 megapikselin ultralaajakulma.

Suorituskyvyn tarjoaa MediaTek Dimensity 1200-AI -järjestelmäsiru, joka on mojova lisäys keskihintaisten puhelinten joukossa. Lisäksi puhelin tukee 5G:tä ja 65 W pikalatausta.

Uudempi Nord 2T tarjoaa pieniä parannuksia siellä täällä, mikä tekee siitä aavistuksen paremman puhelimen, jos hintaero ei ole liian suuri.

Lue arvostelu: OnePlus Nord 2

OnePlus Nord CE 2 on erinomainen 5G-puhelin hintatietoisille. (Image credit: Future)

7. OnePlus Nord CE 2 5G 5G-puhelin hyvään hintaan Tekniset tiedot Julkaisupäivä: Helmikuu 2022 Paino: 173 g Mitat: 160,6 x 73,2 x 7,8 mm Käyttöjärjestelmä: Android 11 Näyttö: 6,43 tuumaa Resoluutio: 1 080 x 2 400 Järjestelmäpiiri: Dimensity 900 Muisti: 6 / 8 Gt Tallennustila: 128 Gt Akku: 4 500 mAh Takakamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP Etukamera: 16 MP specifications Storage Size 128Gt Colour Musta, Kulta, Punainen Condition Uudet Päivän parhaat tarjoukset Katso jälleenmyyjältä CDON FI (Avaa uuteen ikkunaan) Katso jälleenmyyjältä CDON FI (Avaa uuteen ikkunaan) Katso jälleenmyyjältä CDON FI (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Pikalataus + Ohut rakenne Älä osta, koska - Vaihteleva suorituskyky - Kamerassa riittää jossiteltavaa

OnePlus Nord CE 2 5G on teknisesti keskitasoa, mutta hinta nostaa sen edullisten 5G-puhelimien ykkösvaihtoehdoksi. Jos et ole siis valmis maksamaan itseäsi kipeäksi mainiosta ja modernista 5G-puhelimesta, kannattaa malli ottaa tarkempaan syyniin.

Puhelimessa on 5G-tuen lisäksi nopea 65 W pikalataus, ohut runko, kevyt rakenne sekä hillitty käyttöliittymä.

Vaikka suorituskyky ja kamerakokonaisuus ovat keskitasoa, eivät ne anna aihetta marmattamiselle. Niin ikään edeltävästä OnePlus Nord CE 5G -mallista ennallaan pysynyt näyttö on miellyttävä, vaikka uudenkarheaksi sitä ei voikaan kutsua.

Lue arvostelu: OnePlus Nord CE 2 5G

Vanhempi OnePlus Nord CE on loistava edullinen 5G-puhelin. (Image credit: Truls Steinung)

8. OnePlus Nord CE 5G Kohtuulliset speksit kohtuulliseen hintaan Tekniset tiedot Julkaisupäivä: Kesäkuu 2021 Paino: 170 g Koko: 159,2 x 73,5 x 7,9 mm Käyttöliittymä: Android 11 Näyttö: 6,43 tuumaa Resoluutio: 1 080 x 2 400 Suoritin: Snapdragon 750G 5G RAM-muisti: 6/8/12 Gt Tallennustila: 128/256 Gt Akkukesto: 4 500 mAh Takakamera: 64 MP+8 MP+2 MP Etukamera: 16 MP specifications RAM 8Gt RAM Storage Size 128Gt - 256Gt Colour Sininen Read more ▼ Päivän parhaat tarjoukset Katso jälleenmyyjältä CDON FI (Avaa uuteen ikkunaan) Katso jälleenmyyjältä CDON FI (Avaa uuteen ikkunaan) Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Hyvä akkukesto + Mukava muotoilu Älä osta, koska - Ei vesikestävä - Keskinkertaiset kamerat

OnePlus Nord CE:tä kannattaa harkita, jos puhelin löytyy hyvästä tarjouksesta. Se on edelleen mukava ja kevyt käyttää, minkä lisäksi siinä on laadukas 6,43 tuuman AMOLED-näyttö 90 Hz virkistystaajuudella.

Se ei ole enää nopein mahdollinen OnePlus-puhelin, ja kamerat jättävät toivomisen varaa jopa puhelimen omassa hintapisteessä. Mutta nopea pikalataus, verrattain hyvä suorituskyky ja hyvä akku tekevät tästä silti loistavan peruspuhelimen.

Lue arvostelu: OnePlus Nord CE