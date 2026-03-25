OnePlus 15T saa jättiakun — mutta miten käy Suomen julkaisun?

OnePlus 15T julkistettiin — tosin vain Kiinan markkinoille

Huhuilijat epäilevät maailmanlaajuista julkaisua

OnePlus vakuuttaa toiminnan jatkuvan normaalisti

Useamman viikon kestäneet vihjailut saivat viimein vahvistuksen, kun OnePlus 15T julkistettiin virallisesti. Kyseessä on suositun valmistajan uusi puhelin, joka tasapainottelee hinnan sekä lippulaivatoimintojen välillä. Toistaiseksi puhelin julkaistaan kuitenkin vain Kiinan markkinoilla.

Ennen kuin siirrytään huhuihin ja epävarmuustekijöihin, on syytä mainita laitteen tekniset tiedot. OnePlus 15T sisältää odotettua pienemmän 6,32-tuumaisen näytön, jonka vastapainoksi laitteeseen kätkeytyy valtava 7 500 mAh akku. Suorituskyvystä pitää huolen Snapdragon 8 Elite Gen 5 -suoritin sekä 12 tai 16 gigatavua RAM-muistia.

Tallennuskapasiteetin määrä on 256 Gt, 512 Gt tai teratavu. Selustassa on kaksi 50 megapikselin kameraa ja etupuolella 16 MP selfiekamera. Luvassa on myös pelaajia kiinnostavia toimintoja, kuten moderni jäähdytyskammio sekä jopa 165 hertsiin yltävä virkistystaajuus.

Hintalappu on 4 299 juania eli noin 535 euroa. Se, nähdäänkö puhelinta kuitenkaan länsimaissa saati Suomessa erinomaisen OnePlus 15:n tavoin, on vielä kysymysmerkki.

Miten käy OnePlussan?

OnePlussan tulevaisuus Suomessa ja Euroopassa herättää kysymyksiä.

Jo pidemmän aikaa jatkuneet huhut ovat vihjanneet OnePlussan lopettavan puhelimien julkaisemisen Yhdysvalloissa sekä Euroopassa. Valmistajan Intian toimitusjohtaja Robin Liu on myös jättänyt yhtiön.

Henkilövaihdos ei muutoin olisi sen suurempi merkki, mutta samainen Liu vakuutti vielä tammikuussa OnePlussan jatkavan toimintaansa entiseen tapaan. Pian tämän jälkeen tapahtunut poistuminen organisaatiosta ei ainakaan vala uskoa tilanteeseen.

"OnePlussan Euroopan toiminnot jatkuvat normaaliin tapaan. Käyttäjätuki, ohjelmistopäivitykset sekä muut velvoitteet ovat täysin taattuja", vastasi OnePlussan edustaja TechRadarin kyselyyn.

Olisi suuri sääli, jos OnePlus vetäytysi kansainvälisiltä markkinoilta. Yhtiö on tällä hetkellä tuttu näky parhaiden puhelimien listallamme.