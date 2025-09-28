OnePlus 15 lupaa markkinoiden johtavan suorituskyvyn
Huippusuoritin sekä korkea virkistystaajuus
- OnePlus paljasti lisätietoja OnePlsu 15 -huippupuhelimesta
- Järjestelmäpiirinä Snapdragon 8 Elite Gen 5
- OnePlus 15 hyödyntää 165 Hz virkistystaajuutta, mutta Hasselblad-yhteistyötä ei ole enää mukana
OnePlus 15 -puhelimen julkistuksen odotetaan tapahtuvan lähiaikoina, sillä yhtiö on jo esitellyt tulevan laitteen eri ominaisuuksia. Qualcommin viimeisimmässä tilaisuudessa paljastettiin suoritinvalinnaksi Snapdragon 8 Elite Gen 5, kertoo The Verge.
Suoritin on Qualcommin seuraava huippuprosessori, joka on vuoden 2025 huippumalleissa nähdyn Snapdragon 8 Eliten seuraaja. Tämän perusteella OnePlus 15 on siis melkoisella varmuudella nykymalleja tehokkaampi.
Olemme avanneet Snapdragon 8 Elite Gen 5:n ominaisuuksia toisessa artikkelissa, mutta Qualcommin mukaan piiri on jopa Applen A19 Prota tehokkaampi. Tämä nostaisi tulevat Android-puhelimet kilpailevan leirin iPhone 17 Pro Maxia nopeammiksi.
Virkistystaajuus sekä kamera
OnePlus on paljastanut muitakin yksityiskohtia tulevasta puhelimestaan. Näytön virkistystaajuuden kerrotaan olevan 165 Hz, mikä on merkittävästi parempi kuin OnePlus 13:n ja muiden nykymallien 120 Hz.
Uudistettu kameralohko tuo mukanaan muutoksia, jotka jakavat mielipiteitä.
Yksi merkittävä muutos on kuitenkin Hasselblad-brändin puuttuminen. OnePlus siirtyy oman DetailMax Engine -kuvaprosessoinnin hyödyntämiseen, jonka luvataan tarjoavan "edistyneitä algoritmeja sekä tehokkaita suorittimia". Se, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, jää nähtäväksi.
Lisätietoja OnePlus 15 -mallista kuullaan "lähiviikkoina". Ja mikäli muuten ihmettelet puhelimen nimeä, johtuu se kiinalaisesta taikauskosta. Kiinassa numero 4 on epäonnennumero, joten OnePlus 14 jää täten kokonaan välistä.
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.