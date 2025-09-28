OnePlus 15 lupaa markkinoiden johtavan suorituskyvyn

Huippusuoritin sekä korkea virkistystaajuus

OnePlus 13 ihmisen kädessä
Kehuttu OnePlus 13 on saamassa pian jatkoa.. (Kuva: Philip Berne / Future)
  • OnePlus paljasti lisätietoja OnePlsu 15 -huippupuhelimesta
  • Järjestelmäpiirinä Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • OnePlus 15 hyödyntää 165 Hz virkistystaajuutta, mutta Hasselblad-yhteistyötä ei ole enää mukana

OnePlus 15 -puhelimen julkistuksen odotetaan tapahtuvan lähiaikoina, sillä yhtiö on jo esitellyt tulevan laitteen eri ominaisuuksia. Qualcommin viimeisimmässä tilaisuudessa paljastettiin suoritinvalinnaksi Snapdragon 8 Elite Gen 5, kertoo The Verge.

Suoritin on Qualcommin seuraava huippuprosessori, joka on vuoden 2025 huippumalleissa nähdyn Snapdragon 8 Eliten seuraaja. Tämän perusteella OnePlus 15 on siis melkoisella varmuudella nykymalleja tehokkaampi.

Olemme avanneet Snapdragon 8 Elite Gen 5:n ominaisuuksia toisessa artikkelissa, mutta Qualcommin mukaan piiri on jopa Applen A19 Prota tehokkaampi. Tämä nostaisi tulevat Android-puhelimet kilpailevan leirin iPhone 17 Pro Maxia nopeammiksi.

Virkistystaajuus sekä kamera

A photo of the OnePlus 15

OnePlus 15 esiteltäneen pian. (Image credit: OnePlus / Qualcomm)

OnePlus on paljastanut muitakin yksityiskohtia tulevasta puhelimestaan. Näytön virkistystaajuuden kerrotaan olevan 165 Hz, mikä on merkittävästi parempi kuin OnePlus 13:n ja muiden nykymallien 120 Hz.

Uudistettu kameralohko tuo mukanaan muutoksia, jotka jakavat mielipiteitä.

Yksi merkittävä muutos on kuitenkin Hasselblad-brändin puuttuminen. OnePlus siirtyy oman DetailMax Engine -kuvaprosessoinnin hyödyntämiseen, jonka luvataan tarjoavan "edistyneitä algoritmeja sekä tehokkaita suorittimia". Se, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, jää nähtäväksi.

Lisätietoja OnePlus 15 -mallista kuullaan "lähiviikkoina". Ja mikäli muuten ihmettelet puhelimen nimeä, johtuu se kiinalaisesta taikauskosta. Kiinassa numero 4 on epäonnennumero, joten OnePlus 14 jää täten kokonaan välistä.

Markus Mesiä
Markus Mesiä

Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.

